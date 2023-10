Jupiters mystiske jetstrøm opdaget af NASAs James Webb-rumteleskop

NASAs James Webb-rumteleskop har taget et billede af et hidtil ukendt træk i Jupiters atmosfære. Billedet afslører en højhastigheds jetstrøm, der strækker sig over 3,000 miles og sidder over de vigtigste skydæk ved Jupiters ækvator.

Hovedforfatter Ricardo Hueso fra universitetet i Baskerlandet i Bilbao, Spanien, udtrykte overraskelse over opdagelsen og udtalte: "Det, vi altid har set som slørede tåger i Jupiters atmosfære, fremstår nu som sprøde træk, som vi kan spore sammen med planetens hurtige rotation."

Jetstrømmen repræsenterer et dynamisk og hurtigt bevægende vejrsystem på Jupiter. Denne opdagelse kaster nyt lys over de komplekse og stadigt udviklende atmosfærer hos gasgiganter som Jupiter.

Billedet taget af James Webb-rumteleskopet giver fantastiske detaljer om Jupiters skytoppe, nordlys og svage ringe. Det er en del af en større undersøgelse foretaget af NASA for at forstå gasgigantens indviklede processer og funktioner.

Opdagelsen af ​​jetstrømmen bidrager til vores viden om Jupiters atmosfæriske dynamik og fremhæver vigtigheden af ​​avancerede teleskoper som James Webb Space Telescope til at opklare mysterierne i vores univers.

(Kilde: NASA)

Definitioner:

– Jet Stream: En højhastigheds, smal luftstrøm fundet i jordens atmosfære, ofte ansvarlig for vejrmønstre og luftbevægelser.

– Gasgigant: En stor planet primært sammensat af brint og helium, som Jupiter og Saturn.

kilder:

– NASA: https://www.nasa.gov/