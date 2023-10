Nyt billede fra NASA viser ringformet solformørkelse over Nordamerika

By

Et nyligt billede udgivet af NASA viser det utrolige øjeblik, hvor millioner af amerikanere så en ringformet solformørkelse den 14. oktober. Billedet, der er taget af NASA's EPIC-billedkamera ombord på Deep Space Climate Observatory, viser Jorden formørket, når månen passerer foran solen.

En ringformet solformørkelse opstår, når månens skygge krydser Jorden, hvilket skaber en "ring af ild"-effekt for dem på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Denne særlige formørkelse var betydningsfuld, fordi den krydsede USA, noget der ikke er sket siden 2012.

Billedet er taget fra et punkt omkring 1.5 millioner kilometer fra Jorden, mellem solen og vores planet. Dette perspektiv får månen til at se mindre ud på himlen, end den faktisk er. Formørkelsesstien startede i Oregon og bevægede sig mod sydøst med synlighed i Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, dele af Californien, Idaho, Colorado og Arizona.

Den fulde formørkelsesskygge indtraf kl. 11:58 Central Daylight Time og kunne kun ses af dem, der brugte de rigtige briller. Det er vigtigt at beskytte dine øjne, når du ser en solformørkelse for at undgå skader.

Mens den næste planlagte ringformørkelse i USA er fastsat til den 21. juni 2039, vil en total solformørkelse formørke himlen fra Texas til Maine den 8. april 2024. Hold øje med disse forbløffende himmelske begivenheder!

