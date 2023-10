Ny NASA-sonde tager på rejse til den mystiske metalverden

En ny NASA-sonde er blevet opsendt fra Cape Canaveral i Florida for at besøge et spændende objekt i vores solsystem. Rumfartøjet, der hedder Psyche, er på vej til 16 Psyche, en asteroide bestående af op til 60 procent jern og nikkel. Forskere mener, at denne asteroide kan være kernen i et planetlignende objekt, der fik fjernet sine klippelag. Psyche er det største kendte objekt af sin art og forventes at give ny indsigt i sammensætningen og strukturen af ​​metalverdener i rummet.

Principal investigator professor Lindy Elkins-Tanton fra Arizona State University udtrykte begejstring over at besøge en verden, der aldrig er set på tæt hold før. Rumfartøjet forventes at nå 16 Psyche i august 2029, når det vil kredse om asteroiden i forskellige afstande for at kortlægge dens form og analysere dens indre struktur og sammensætning. De billeder, der er taget under denne mission, forventes at være fængslende.

Forskere er særligt interesserede i, hvordan asteroidens overflade er blevet påvirket af mikrometeoroider i rummet, som kan få metalgenstande til at udvikle et spidst udseende over tid. Disse påvirkninger kan have skabt et lag af metalsand på Psyches overflade. Teleskoper har også opdaget yderligere komponenter på asteroiden, potentielt inklusive gulgrønne, svovlrige klipper sammen med metalklipper dannet gennem afkøling og revner over milliarder af år.

Der er to førende teorier om oprindelsen af ​​Psyche. Den ene antyder, at det er den blottede kerne af en fejlbehæftet planet, mens den anden foreslår, at det er et oprindeligt usmeltet legeme lavet af de tidligste materialer i solsystemet. Rumfartøjets instrumenter vil hjælpe med at bestemme sandheden bag asteroidens dannelse. Hvis Psyche virkelig er kernen af ​​en fejlbehæftet planet, kan den udvise et "fossilt" magnetfelt, der ligner Jordens flydende kerne.

Ud over dets videnskabelige værdi kunne Psyche også rumme et enormt økonomisk potentiale. Muligheden for asteroidminedrift er blevet hævet, da metalmeteoritter med lignende sammensætninger som Psyche er faldet til Jorden. Eksperter mener dog, at asteroidminedrift er mere tilbøjelig til at blive brugt til rumudforskningsformål, såsom at udvinde ressourcer til brændstof på dybe rummissioner. Psyche er placeret i betydelig afstand fra Jorden, hvilket gør minedrift umulig på dette stadium.

Psyche-missionen vil også afprøve to teknologier, der kan være medvirkende til fremtidige rummissioner. Den ene er elektrisk fremdrift, som bruger solenergi til at excitere og accelerere en strøm af xenongas for ensartet fremdrift. Den anden teknologi involverer brug af laserstråler til at øge hastigheden af ​​datatransmission. NASA-missionsholdet har lovet at gøre alle billeder taget under missionen tilgængelige for offentligheden inden for 30 minutter efter deres ankomst tilbage til Jorden.

Kilde: BBC News