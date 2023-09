NASA forudsiger en chance for, at asteroiden Bennu rammer Jorden, hvilket potentielt vil påvirke et område på størrelse med Texas

NASA-forskere har udtrykt bekymring over muligheden for, at asteroiden Bennu kolliderer med Jorden i fremtiden, hvilket udgør en potentiel trussel mod et område på størrelse med Texas. Bennu er et Near-Earth Object (NEO), der passerer planeten cirka hvert sjette år og har været under observation siden dets opdagelse i september 1999.

Ifølge eksperter er der en chance for, at Bennu kan passere gennem et "tyngdekraftsnøglehul", ændre dets bane og bringe det på kollisionskurs med Jorden i år 2182. En nylig undersøgelse udført af OSIRIS-REx videnskabsteamet antyder, at Bennu har en chance på 0.037 % (1 ud af 2,700) for at ramme Jorden, afhængigt af dens næste forbiflyvning i 2135.

Massen og størrelsen af ​​Bennu-asteroiden er betydeligt mindre sammenlignet med den asteroide, der forårsagede dinosaurernes udryddelse for 66 millioner år siden. Bennu måler kun en tredjedel af en kilometer bred, omtrent på størrelse med tre byblokke. På trods af sin mindre størrelse ville Bennus indvirkning på Jorden frigive en energi svarende til 1,200 megaton, hvilket er 24 gange stærkere end noget menneskeskabt atomvåben.

Davide Farnocchia, studielederen fra Center for Near-Earth Object Studies, har kommenteret præcisionen af ​​asteroidens baneberegninger. OSIRIS-REx-dataene har givet mere præcis information, hvilket gør det muligt for forskere at teste grænserne for deres modeller og præcist forudsige Bennus fremtidige bane indtil 2135.

Mens chancerne for, at Bennu kolliderer med Jorden, anses for lav, vil løbende overvågning og yderligere undersøgelse af asteroiden være afgørende for at give en bedre forståelse af dens fremtidige vej. Med fremskridt inden for teknologi og mere forskning håber forskerne at udvikle strategier til at afbøde potentielle asteroidepåvirkninger og beskytte vores planet i fremtiden.

kilder:

– Titel: NASA forudsiger en chance for, at asteroiden Bennu vil påvirke Jorden, størrelsen af ​​Texas-området

– Kilde: WTAJ

– Forfattere: Ikke oplyst

– Udgivet dato: Ikke oplyst