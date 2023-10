NASA forudsiger, at asteroiden Bennu kan kollidere med Jorden om 159 år

Ifølge NASAs OSIRIS-REx-hold er der mulighed for, at asteroiden Bennu, som blev opdaget i 1999, kan ramme Jorden om 159 år, omkring år 2182. Denne asteroide er større end New Yorks Empire State Building.

Selvom chancerne for, at Bennu kolliderer med Jorden, kun er 0.037 procent, vurderer forskere, at hvis det skulle støde, kunne det frigive 1200 megatons energi. Dette ville være 24 gange stærkere end noget atomvåben, der nogensinde er skabt. Derudover er der også en mulighed for, at Bennu indeholder argoniske molekyler, der potentielt kan understøtte liv på Jorden.

Oprindeligt identificeret som 1999 RQ36, blev Bennu navngivet af et 9-årigt barn fra North Carolina. NASA har nøje overvåget denne asteroide og har fastslået, at den har en tæt tilgang til Jorden hvert 6. år. Den har passeret Jorden i 1999, 2005 og 2011.

I 2021 landede et NASA-rumfartøj med succes på Bennus robuste overflade og indsamlede en prøve af klipper, der går tilbage til vores solsystems fødsel. Denne prøve vil blive bragt tilbage til Jorden for yderligere analyse.

Mens den potentielle påvirkning af Bennu er bekymrende, er det vigtigt at bemærke, at disse forudsigelser er baseret på aktuelle observationer og beregninger. Yderligere forskning og overvågning vil fortsætte med at forbedre vores forståelse af de risici, der er forbundet med denne asteroide.

