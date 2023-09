Er Indiens Aditya-L1 Solar Mission i fare?

Resumé: NASAs Parker Solar Probe stødte for nylig på en af ​​de kraftigste solstorme, der nogensinde er registreret. Dette har rejst bekymringer om sikkerheden ved Indiens første solmission, Aditya-L1. Eksperter mener dog, at Aditya-L1 sandsynligvis ikke vil blive påvirket af sådanne storme på grund af dens afstand fra solen og de beskyttende foranstaltninger, der er truffet i dens design.

Indiens rumagentur, ISRO, lancerede med succes Aditya-L1-solmissionen den 2. september 2023. Rumfartøjet er på vej til sin endelige destination, Lagrange 1 Point, hvor det vil observere solen. NASAs seneste blogindlæg fremhævede Parker Solar Probes møde med en stærk Coronal Mass Ejection (CME) eller solstorm. Selvom dette rejser spørgsmål om den potentielle trussel mod Aditya-L1, forbliver eksperter optimistiske med hensyn til dets sikkerhed.

Parker Solar Probes møde med CME var en vigtig begivenhed for NASA, der leverede værdifulde data til det videnskabelige samfund. Afstanden mellem Aditya-L1 og solen, som er blot 1.5 millioner kilometer sammenlignet med Parker Solar Probes 6.9 millioner kilometer, reducerer risikoen markant. Derudover er Aditya-L1 blevet konstrueret ved hjælp af specielle legeringer og materialer for at beskytte den mod forskellige farer, herunder CME-skyer.

CME'er er massive udbrud fra solens ydre atmosfære, der kan forstyrre rumvejret, påvirke satellitter, kommunikationssystemer, navigationsteknikker og endda forårsage strømafbrydelser på Jorden. Den nylige CME fortrængte støvpartikler op til seks millioner kilometer væk fra solen. På trods af denne potentielle trussel mener eksperter, at Aditya-L1's design og afstand vil sikre dens overlevelse.

Som konklusion, mens Parker Solar Probe stod over for en kraftig solstorm, menes Aditya-L1-solmissionen ikke at være i umiddelbar fare. Med rumfartøjets avancerede konstruktion og afstand fra solen forventes det at kunne modstå enhver potentiel CME og fortsætte sin mission med at observere solen.

kilder:

– NASA Parker Solar Probe

– Indian Space Research Organisation (ISRO)