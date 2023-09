New Horizons og Hubble-teleskopet går sammen om at observere Uranus og Neptun

New Horizons-rumfartøjet, der er berømt for sin forbiflyvning af Pluto i 2015, begiver sig ud på en ny mission for at observere Uranus og Neptun. Disse to fjerne planeter er de mindst besøgte i vores solsystem og giver en enestående mulighed for videnskabsmænd til at indsamle mere information om dem. For at hjælpe med denne bestræbelse søger NASA amatørastronomer for at indsende deres observationer af Uranus og Neptun.

Kun Voyager 2 har kortvarigt besøgt Uranus og Neptun tidligere, hvilket gør den information, vi har om disse planeter, begrænset. New Horizons giver dog et bagudskuende billede af planeterne fra deres position i Kuiperbæltet, hvor Pluto opholder sig. Hubble-rumteleskopet vil observere de oplyste sider af planeterne, mens New Horizons vil tage billeder af deres mørke sider, med Solen i det fjerne.

Amatørobservationer er afgørende for at male et komplet billede af planeterne, da de kan spore karakteristika såsom lyse træk i atmosfærerne i Uranus og Neptun. Med begrænset observationstid for New Horizons og Hubble kan amatørdata fortsætte med at forbedre vores forståelse af disse fjerne verdener.

For at bidrage kan amatørastronomer poste deres billeder af Uranus og Neptun online ved hjælp af hashtagget #NHIceGiants på X (tidligere kendt som Twitter) eller Facebook. Alternativt kan billeder indsendes online med relevante oplysninger såsom dato, klokkeslæt og anvendt filterbåndpas.

Uranus og Neptun er i øjeblikket synlige det meste af natten, hvor Uranus stiger og sætter sig senere end Neptun. Uranus kan findes i stjernebilledet Vædderen mellem Jupiter og Plejaderne, mens Neptun er i det sydvestlige Fiskene. At observere disse fjerne planeter kræver tålmodighed og et kikkert i god størrelse, men indsatsen er umagen værd for at fremme vores viden om solsystemets fjerneste verdener.

kilder:

– NASA

– TheSkyX