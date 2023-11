Nye softwareværktøjer udviklet til at studere virkningen af ​​raketmotorer på månens overflade

NASA-forskere har for nylig udviklet avancerede softwareværktøjer til at simulere virkningerne af raketmotorer på månens overflade. Som en del af Artemis-programmet, der har til formål at returnere mennesker til Månen, planlægges nyere og større landere udstyret med kraftigere motorer. Den øgede størrelse og kraft af disse motorer udgør betydelige risici under landing og afgang.

Raketmotorerne genererer supersoniske faner af varm gas, der kan sparke støv op og potentielt skubbe sten eller snavs ud fra månens overflade. Dette giver anledning til bekymring om blokeret udsyn for astronauter, interferens med navigation og videnskabelige instrumenter og potentiel skade på selve landeren.

Derudover kan højhastighedsfanerne erodere overfladen under landeren, hvilket potentielt kan forårsage kraterdannelse og udgøre en risiko for stabiliteten af ​​landeren og astronauterne om bord. For bedre at forstå disse plume-surface interaktioner (PSI) har NASA-forskere ved Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, udviklet nye softwareværktøjer.

Disse værktøjer giver forskere mulighed for at forudsige PSI-miljøer for NASA-projekter, herunder Human Landing System og fremtidige Mars-landere. Specifikt er Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS)-modellen et high-fidelity-værktøj, der kan simulere gas-partikel-interaktioner og forudsige regolith-krater og udstødning af partikler, der omgiver landeren.

Ved at variere modellens troværdighed kan forskere bestemme den bedste tilgang til at opfylde simulerings- og tidskrav for hvert projekt. Imidlertid er high-fidelity PSI-modeller beregningsintensive, de kræver masker med over 200 millioner celler og genererer terabyte af data.

Simuleringerne blev kørt ved hjælp af Pleiades-supercomputeren på NASAs Advanced Supercomputing-facilitet. Mens Pleiades betragtes som et ældre system, rangerer det stadig som en af ​​de mest kraftfulde computere. Softwareværktøjerne er designet til at vokse i troskab, efterhånden som NASAs computerkapacitet øges.

Med disse nye softwareværktøjer sigter NASA på bedre at forstå og afbøde de potentielle farer forbundet med raketmotorer på månens overflade. Ved at forudsige og studere PSI-miljøer kan rumagenturet sikre sikkerheden og succesen for kommende Artemis-missioner.

FAQ

Hvad er Artemis-programmet?

Artemis-programmet er NASAs projekt for at bringe mennesker tilbage til Månens overflade.

Hvilke risici er forbundet med større landere og kraftigere motorer?

Risikoen omfatter blokeret udsyn for astronauter, forstyrrelse af navigation og videnskabelige instrumenter, potentiel skade på landeren, erosion af månens overflade og potentiel kraterdannelse.

Hvilke softwareværktøjer er blevet udviklet af NASA-forskere?

NASA-forskere har udviklet softwareværktøjer til at simulere plume-surface interactions (PSI) og forudsige PSI-miljøer til NASA-projekter og -missioner.

Hvad er Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS)-modellen?

Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS)-modellen er et high-fidelity-værktøj, der kan simulere gas-partikel-interaktioner og forudsige regolith-krater og udslyngning af partikler, der omgiver landeren.

Hvilken supercomputer blev brugt til simuleringerne?

Simuleringerne blev kørt på Pleiades supercomputer på NASAs Advanced Supercomputing facilitet.

