Heliofysikkens store år: fejring af solvidenskab og solens indflydelse

NASA annoncerede for nylig lanceringen af ​​Heliophysics Big Year, en global fejring af solvidenskab og Solens utrolige indflydelse på Jorden og hele solsystemet. Big Year-konceptet, som oprindeligt blev populært af fuglekiggere, opfordrer deltagerne til at observere og studere så mange forskellige fuglearter som muligt på et enkelt år. Nu udfordrer NASA entusiaster til at gøre det samme med vores helt egen stjerne, Solen.

Planlagt fra oktober 2023 til december 2024 giver Heliophysics Big Year mulighed for enkeltpersoner at deltage i en bred vifte af solvidenskabelige begivenheder, herunder at se solformørkelser, se ærefrygtindgydende nordlys og deltage i borgervidenskabelige projekter. US Space Agency inviterer alle dem, der er interesserede i at udforske heliofysikkens videnskab, kunst og ren og skær skønhed til at deltage i dette spændende initiativ.

For at forene den kollektive indsats fra hele heliofysiksamfundet har NASA skabt en identifikator og en stilguide, som deltagerne kan bruge til at vise deres støtte til Heliophysics Big Year. Ved at bruge disse ressourcer kan enkeltpersoner bidrage til den sammenhængende branding af denne globale fejring.

Studiet af en stjerne og dens interaktioner med solsystemet er kendt som heliofysik. Ved at dykke ned i dette fængslende felt får videnskabsmænd værdifuld indsigt i ikke kun selve solen, men også dens dybtgående indvirkning på Jorden og de omkringliggende planeter. Heliophysics Big Year har til formål at popularisere dette vigtige studieområde og fremme en dybere forståelse for solens indflydelse.

Så uanset om du er en erfaren videnskabsmand, en håbefuld astronom eller blot fascineret af kosmos vidundere, så slutt dig til NASA for at fejre Heliophysics Big Year og opdag den fængslende videnskab, kunst og skønhed i vores ekstraordinære stjerne.

kilder:

– NASA

– Levende mynte