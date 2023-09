NASA afleverer billedspektrometer til planeten for integration på Tanager-satellitten

NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) har afleveret et billedspektrometer til det amerikanske jordbilledselskab, Planet, til integration på Tanager 1 hyperspektral satellit. Denne milepæl markerer et vigtigt skridt for Carbon Mapper Coalition, som sigter mod bedre at forstå globale metan- og kuldioxidemissioner.

Billedspektrometeret udviklet af JPL vil spille en afgørende rolle i detektering, lokalisering og kvantificering af punktkildeemissioner af metan og kuldioxid. Det vil give værdifulde data til støtte for koalitionens mission.

Som en del af sit engagement i koalitionen arbejder Planet aktivt på at bygge og opsende to hyperspektrale satellitter, Tanager 1 og Tanager 2. Tanager 1 forventes at være klar til opsendelse i 2024.

Derudover skubber Planet fremad med sit Pelican-program. Den første Tech Demo, TD1, er blevet færdigbygget og skal lanceres senere i år. Det primære formål med TD1 er at teste satellitplatformen og operationssystemer i et orbitalt miljø. Erfaringer fra TD1 vil informere fremtidige iterationer af Pelican og Tanager satellitterne.

Planet samarbejder også aktivt med brugere i deres Early Access Program (EAP) for at forstå, hvordan hyperspektrale data kan levere mest værdi til forskellige organisationer. Ved at udnytte syntetiske data udviklet i samarbejde med Rendered.ai, sigter Planet mod at indsamle omfattende markedsfeedback og identificere innovative applikationer og use cases til fremtidige hyperspektrale data.

Med denne integration af billedspektrometeret på Tanager 1-satellitten gør både NASA og Planet fremskridt mod deres fælles mål om at overvåge og forstå drivhusgasemissioner mere effektivt. Dette samarbejde vil bane vejen for en bedre klimaændringsanalyse og afbødningsindsats.

kilder:

– NASA JPL

– Planet