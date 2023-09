Fremtiden for den internationale rumstation: NASA foreslår det amerikanske deorbitfartøj

NASA har annonceret planer om at pensionere den internationale rumstation (ISS) inden udgangen af ​​årtiet. Som en del af stationens planlagte pensionering har NASA foreslået udviklingen af ​​US Deorbit Vehicle (USDV), et rumfartøj designet til sikkert at kredse om ISS. ISS, et joint venture af fem rumorganisationer, har været i drift siden 1998 og er sat til at fortsætte indtil 2030, hvor Rusland forpligter sig indtil mindst 2028.

Den sikre deorbit af ISS er et fælles ansvar for alle fem rumorganisationer med det mål at undgå befolkede områder. Som forberedelse til pensioneringen af ​​ISS søger NASA at overføre sine operationer i lav kredsløb om jorden til kommercielt ejede og drevne platforme. Dette skift har til formål at sikre fortsat adgang og tilstedeværelse i rummet for forskning, teknologiudvikling og internationalt samarbejde.

Tidligere strategier til at deorbitere ISS involverede brug af flere Roscosmos Progress-rumfartøjer. Nylige evalueringer har dog fået NASA til at foreslå udviklingen af ​​et nyt rumfartøj, USDV, som ville give mere robuste muligheder for ansvarlig deorbit. USDV vil fokusere på den endelige deorbitaktivitet og kan enten være et nyt rumfartøjsdesign eller en ændring af et eksisterende rumfartøj. Den vil blive designet til at fungere på sin første flyvning og have tilstrækkelig redundans og anomali-gendannelseskapacitet til at udføre den kritiske deorbit-forbrænding.

Udvikling af USDV vil være en kompleks og tidskrævende indsats, der kræver mange års udvikling, test og certificering. Dette foreslåede rumfartøj repræsenterer imidlertid et væsentligt skift i NASAs tilgang til at deorbitere ISS og sikrer en sikker og kontrolleret nedlukning af rumstationen.

