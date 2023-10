NASA's 16. årlige von Braun Space Exploration Symposium for at fokusere på at fremme rumvidenskab og -udforskning

NASA inviterer medierepræsentanter til at deltage i det 16. årlige von Braun Space Exploration Symposium, som finder sted fra onsdag til fredag ​​den 25.-27. oktober på University of Alabama i Huntsville. Dette års tema er "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond", og symposiet vil byde på talere fra regeringen, industrien og den akademiske verden, som vil diskutere den seneste udvikling, fremtidige muligheder og udfordringer inden for rumvidenskab og -udforskning.

Blandt NASA-deltagerne vil administrator Bill Nelson give bemærkninger under prisfrokosten den 25. oktober. Frokosten vil også omfatte en diskussion om menneskelige landingssystemer. Medier, der er interesserede i at tale med administrator Nelson, kan kontakte Jackie McGuinness på [email protected]. Mediemedlemmer, der er interesseret i at deltage i symposiet, skal kontakte American Astronautical Societys administrerende direktør Jim Way på [email protected] eller 703-866-0021 for legitimationsoplysninger.

Arrangementet begynder med åbningsbemærkninger af Joseph Pelfrey, fungerende direktør for NASAs Marshall Space Flight Center, som også vil moderere et Artemis-panel onsdag morgen. Andre talere fra Marshall Space Flight Center inkluderer Shane Canerday, rumfartsingeniør; John Honeycutt, leder af Space Launch Systems Program; Dayna Ise, souschef for Videnskabs- og Teknologikontoret; Mallory James, rumfartsingeniør; Mary Beth Koelbl, direktør for Engineering Directorate; Jason Turpin, senior teknisk leder af Propulsion; og Lisa Watson-Morgan, leder af Human Landing System Program.

For mere information om symposiet og det fulde program, besøg venligst astronautical.org/events/vbs.

Kilder: NASA PR Newswire