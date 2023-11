NASA inviterer alle til at sende deres navn til Jupiters måne Europa

NASA tilbyder en ekstraordinær mulighed for rumentusiaster for at få deres navne ætset på en mikrochip, der vil være ombord på Europa Clipper-rumsonden. Rumfartøjet er planlagt til at gå i kredsløb om Jupiter i de næste fem år med det primære mål at udforske Europa, en af ​​gasgigantens spændende måner, på jagt efter tegn på beboelighed. Forskere spekulerer i, at Europa kan indeholde et hav under dets ydre lag.

Selvom dette initiativ kan virke nyt, har NASA en lang tradition for at engagere offentligheden og invitere deres aktive deltagelse i forskellige rummissioner. I 1995 blev den første Mars-rover, Sojourner, opkaldt efter kvinderettighedsaktivisten fra det 19. århundrede, Sojourner Truth, efter et forslag fra en 12-årig pige. Et andet eksempel inkluderer en mini-DVD med tusindvis af underskrifter, som blev sendt til Saturn ombord på Cassini-Huygens-sonden.

Europa Clipper-missionen har til formål at identificere potentielle landingssteder for fremtidige missioner på Europa. Den vil bruge to år på at undersøge den side, der vender væk fra Jupiter, og yderligere to år på den side, der vender mod gasgiganten. Ved afslutningen af ​​sin mission vil rumfartøjet bevidst kollidere med Ganymedes, en af ​​Jupiters andre måner.

Til dato er over 840,000 navne allerede blevet indsendt til optagelse på mikrochippen, og enkeltpersoner har stadig mulighed for at tilføje deres navne indtil deadline den 31. december. For at deltage kan interesserede personer blot besøge NASAs hjemmeside på europa.nasa.gov og tilmelde sig. Derudover vil Europa Clipper også bære et særligt digt med titlen "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" skrevet af den amerikanske digterpristager Ada Limon.

At sende navne ud i rummet symboliserer menneskehedens urokkelige nysgerrighed og vores urokkelige ønske om at udforske ud over vores hjemmeplanet. Mens Europa Clipper begiver sig ud på sin episke rejse, vil den bære forhåbninger og drømme fra tusindvis af individer, som alle er ivrige efter at sætte deres spor i det enorme kosmos.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Kan nogen deltage i dette initiativ?

Absolut! Dette initiativ er åbent for alle og giver alle mulighed for at få deres navn sendt til Jupiters måne Europa.

2. Hvornår er deadline for at indsende navne?

Deadline for at indsende navne er den 31. december.

3. Hvilke andre ting vil Europa Clipper bære?

Ud over navne vil rumfartøjet også bære et digt med titlen "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" skrevet af den amerikanske digterpristager Ada Limon.

4. Hvad er formålet med Europa Clipper-missionen?

Det primære formål med Europa Clipper-missionen er at udforske Europa og søge efter tegn på beboelighed, samt identificere et potentielt landingssted for fremtidige missioner til månen.

5. Hvor mange navne er blevet indsamlet indtil videre?

Over 840,000 navne er allerede blevet indsamlet til Europa Clipper-missionen.