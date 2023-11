NASA lancerer Aurorasaurus-initiativ for at revolutionere Aurora-sporing

NASA delte for nylig et ærefrygtindgydende fotografi af nordlyset taget fra den internationale rumstation (ISS) på Instagram. Billedteksten, der fulgte med det betagende billede, forklarede, at billedet blev taget 418 kilometer over Utah. Dette fængslende fænomen, kendt som nordlys eller nordlys, er forårsaget af magnetiske storme udløst af solaktivitet, såsom soludbrud eller koronale masseudslyngninger.

Instagram-opslaget fik hurtigt næsten 250,000 likes, og adskillige beundrere udtrykte deres beundring for skønheden i nordlyset i kommentarfeltet. Indlægget begyndte smart med udtrykket "skyet med en chance for glød", der hentyder til en populær filmtitel.

Begejstringen stopper dog ikke med fotografiet. NASAs billedtekst introducerede også et banebrydende initiativ kaldet Aurorasaurus, som giver folk over hele verden mulighed for aktivt at deltage i at spore og levere værdifulde data om nordlyset. Aurorasaurus er det første borgervidenskabelige initiativ nogensinde, der udelukkende er dedikeret til at spore nordlys.

Gennem dette initiativ kan folk rapportere aurora-observationer ved at logge ind på Aurorasaurus-webstedet og verificere deres observationer. Denne crowdsourcede tilgang har allerede givet betydelig indsigt. Forskere har opdaget, at sociale medieplatforme spiller en afgørende rolle i at opdage rumvejrhændelser i realtid. Derudover har de erfaret, at nordlyset er synligt længere sydpå end tidligere forudsagt, takket være borgerindsendte rapporter.

Ved at inkorporere disse borgerrapporter i rumvejrmodeller har forskere været i stand til at forbedre nøjagtigheden af ​​nordlys forudsigelser. Dette samarbejde mellem videnskabsmænd og offentligheden har revolutioneret vores forståelse af disse fængslende naturfænomener.

Hvis du har været så heldig at være vidne til nordlyset, så del din oplevelse i kommentarerne nedenfor. Og hvis du ikke har haft muligheden endnu, så fortvivl ikke – deltagelse i Aurorasaurus-initiativet kan bringe dig et skridt tættere på at være vidne til dette fascinerende skue.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvordan kan jeg deltage i sporing af nordlys gennem Aurorasaurus?

A: For at deltage i sporing af nordlys kan du logge ind på Aurorasaurus-webstedet og verificere dine observationer.

Q: Hvad har videnskabsmænd lært gennem Aurorasaurus-initiativet?

A: Forskere har opdaget, at rumvejr kan detekteres i realtid gennem sociale medier, og nordlysets synlighed strækker sig længere mod syd end tidligere forudsagt.

Q: Hvordan har samarbejdet mellem videnskabsmænd og offentligheden forbedret nordlys forudsigelser?

A: Ved at inkorporere borgerindsendte rapporter i rumvejrmodeller har forskere forbedret nøjagtigheden af ​​nordlys forudsigelser betydeligt.