En fantastisk udsigt over den ringformede solformørkelse fra rummet

NASA har frigivet et spektakulært billede af den ringformede solformørkelse, der fandt sted den 14. oktober 2023. Billedet blev optaget af Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) ombord på Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), som er placeret cirka 1.5 millioner miles væk. fra Jorden. Billedet viser månens skygge passerer over Nordamerika under formørkelsen.

En ringformet solformørkelse sker, når Månen, i eller nær dens fjerneste afstand fra Jorden, ser mindre ud på himlen og ikke helt dækker solens skive. Dette skaber en "ring af ild"-effekt, med solens kanter synlige som en glødende rødlig ring.

EPIC-kameraet, et af tre instrumenter ombord på DSCOVR, fanger almindelige fulddiskbilleder af Jorden. Øjebliksbilledet frigivet af NASA blev taget kl. 11:58 central tid den 14. oktober under solformørkelsens højdepunkt over det centrale Texas. Skyggens enorme størrelse illustrerer, at solen stadig var delvist skjult over et bredere skår af kontinentet.

DSCOVR er placeret ved Jord-Sol L1 Lagrange-punktet, som er et område med gravitationsligevægt mellem Jorden og solen. Denne strategiske placering gør det muligt for DSCOVR at levere vigtige data til overvågning af både terrestrisk og rumvejr, herunder tidlig påvisning af solstorme, før de når Jorden. James Webb-rumteleskopet er også stationeret ved et Lagrange-punkt, men på den modsatte side ved L2.

Mens den næste ringformede solformørkelse forventes at finde sted den 21. juni 2039, er en total formørkelse planlagt til at finde sted meget hurtigere, den 8. april 2024. Denne begivenhed vil formørke himlen fra Texas til Maine i USA.

kilder:

– NASA

– Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)

– Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC)