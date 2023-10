NASA finder potentielle spor til livets oprindelse på jorden i asteroideprøver

NASA har annonceret, at prøver indsamlet fra asteroiden Bennu indeholder kulstof, vand og mulig indsigt i livets oprindelse på Jorden. Prøverne blev indsamlet af Osiris-Rex-rumfartøjet, som brugte to år på at studere Bennu, før det faldt ned til overfladen og vendte tilbage til Jorden.

Den indledende analyse af "bonus"-prøven indsamlet fra Bennus ydre er meget lovende. Forskere identificerede rigeligt kulstof samt lermineraler indeholdende vand. Disse elementer kunne potentielt have styrtet ind i Jorden for milliarder af år siden og bistået i udviklingen af ​​liv på vores planet.

Mens hovedprøvekammeret endnu ikke er åbnet, blev materialet fundet på ydersiden af ​​beholderen omhyggeligt bevaret til analyse. NASA og videnskabsmænd over hele verden vil bruge de næste to år på at studere prøverne i detaljer. Agenturet har forpligtet sig til at bevare mindst 70 % af prøven til forskning, der vil fortsætte i årtier.

Disse resultater åbner nye muligheder for at forstå de processer, der førte til fremkomsten af ​​liv på Jorden. Ved at studere sammensætningen af ​​asteroider som Bennu håber forskerne at få indsigt i de ingredienser, der er nødvendige for liv, og hvordan de kan være blevet transporteret til vores planet.

Undersøgelsen af ​​asteroideprøverne repræsenterer et væsentligt skridt fremad i vores forståelse af livets oprindelse. De data, der indsamles fra Bennu, har potentialet til at omforme vores viden om universet og vores plads i det.

kilder:

– NASAs Osiris-Rex rumfartøjsmission

– NASA embedsmænd ved Johnson Space Center