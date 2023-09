NASA's mangel på gennemsigtighed om omkostningerne ved Space Launch System Rocket Program

En nylig rapport fra Government Accountability Office (GAO) afslører, at NASA mangler gennemsigtighed, når det kommer til de sande omkostninger ved dets Space Launch System (SLS) raketprogram. Rapporten undersøger de milliarder af dollars, der er allokeret til udviklingen af ​​den massive raket, som havde en vellykket debutopsendelse med Artemis I-missionen i slutningen af ​​2022. Overraskende nok indrømmede NASA-embedsmænd, at raketten er for dyr til at støtte dens måneudforskningsindsats som en del af Artemis-programmet.

En af de største bekymringer udtrykt af GAO er NASAs beslutning om ikke at måle produktionsomkostningerne for forskellige SLS raketelementer. I stedet planlægger NASA at overvåge produktionsomkostninger og overkommelighed gennem et femårigt estimat, som rapporten anser som "dårlige værktøjer" til at måle omkostninger over tid.

Derudover fremhæver rapporten, at NASAs omkostningsestimater ikke tager højde for forsinkelser til Artemis-missioner. Det er usandsynligt, at Artemis II-flyvningen rundt om Månen vil blive lanceret før 2025, og den besatte landing på Artemis III vil sandsynligvis blive yderligere forsinket. På trods af dette hævder nogle NASA-embedsmænd, at disse forsinkelser ikke vil påvirke programmets omkostningsestimat, hvilket virker tvivlsomt.

For at løse problemet med uholdbare omkostninger har NASA-embedsmænd erkendt behovet for at forbedre overkommeligheden af ​​SLS-programmet. De har skitseret en firetrinsplan for at reducere omkostningerne, herunder stabilisering af flyveplanen, opnåelse af læringskurveeffektiviteter, tilskyndelse til innovation og justering af anskaffelsesstrategier. Der er dog ikke identificeret specifikke omkostningsbesparende mål.

Mens NASA's anerkendelse af de overdrevne omkostninger er prisværdig, rejser rapporten tvivl om, hvorvidt de effektivt kan kontrollere omkostningerne. Selv med bestræbelser på at reducere motoromkostningerne med 30 %, forbliver SLS-raketmotorerne betydeligt dyrere sammenlignet med motorer på det kommercielle marked.

Som konklusion fremhæver GAO-rapporten manglen på gennemsigtighed i NASAs omkostningsestimater for SLS-raketprogrammet. Mens NASA anerkender behovet for at tage fat på spørgsmålet om overkommelighed, er det stadig at se, om de effektivt kan kontrollere omkostningerne og gøre programmet bæredygtigt i det lange løb.

kilder:

Definitioner:

1. Government Accountability Office (GAO): USA's regeringsorgan, der er ansvarligt for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i brugen af ​​skatteyderkroner.

2. Space Launch System (SLS): Et forbrugsløftefartøj med supertung løft udviklet af NASA, der bruges til udforskning af dybt rum, inklusive Artemis-programmet.

3. Artemis-program: NASAs initiativ til at returnere astronauter til Månen inden 2024 og etablere bæredygtig måneudforskning.