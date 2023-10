NASA udsætter rumvandring efter kølevæskelækage på den internationale rumstation

NASA embedsmænd har besluttet at udsætte en af ​​de planlagte rumvandringer som svar på en nylig kølevæskelækage på det russiske segment af den internationale rumstation (ISS). Oprindeligt planlagt til torsdag den 19. oktober, vil rumvandringen nu finde sted på et senere tidspunkt i 2023, da både NASA og Ruslands føderale rumagentur, Roscosmos, fortsætter med at undersøge årsagen til lækagen.

Kølevæsken, der bruges på ISS, er ammoniak, som kræver ekstra dekontamineringsprocedurer, hvis astronauter i rumdragter er i nærheden. Lækagen i Ruslands Nauka-videnskabsmodul fandt sted den 9. oktober, men stoppede samme dag. Det er tredje gang inden for det seneste år, at russisk ISS-udstyr har oplevet en ammoniaklækage.

Roscosmos planlægger sin egen rumvandring den 25. oktober for nærmere at undersøge en 13 år gammel flyttet radiator på Rassvet-modulet, som ser ud til at være kilden til den seneste lækage. Selvom kølevæsken ikke er giftig eller farlig for besætningen, arbejder eksperter på at forhindre små spor af stoffet i at trænge ind i interne systemer og forårsage nedbrydning af udstyr over tid.

NASAs udsatte rumvandring er rettet mod at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver. Astronauterne Loral O'Hara fra NASA og Andreas Mogensen fra European Space Agency vil indsamle prøver fra ydersiden af ​​ISS for blandt andet at søge efter mikroorganismer og erstatte et high-definition kamera. Den nøjagtige dato for dette arbejde vil blive fastlagt senere.

Heldigvis er den anden rumvandring planlagt af NASA, en rumvandring for alle kvinder den 30. oktober, stadig planlagt til at fortsætte som planlagt. O'Hara får selskab af NASA-astronaut Jasmin Moghbeli for at fjerne en defekt elektronikboks og udskifte et leje, der er nødvendigt for et af stationens solpaneler.

Ifølge Rusland var de to foregående ammoniaklækager på ISS forårsaget af mikrometeoroid-angreb. I december 2022 var den første lækage så alvorlig, at besætningen på et Soyuz-rumfartøj måtte omplaceres til en erstatning Soyuz. Det tog adskillige rumfartøjsforsendelser at løse problemet, hvilket resulterede i, at astronauterne blev på ISS i et år i stedet for de planlagte seks måneder. I februar 2023 oplevede et russisk Progress-rumfartøj til last også sin egen ammoniaklækage.

kilder:

- NASA embedsmænd blogindlæg