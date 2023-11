Ny NASA-mission PACE griber ind med Climate Science Innovation

NASA's Plankton, Aerosol, Cloud og Ocean Ecosystem (PACE) rumfartøj har fuldført sin rejse fra NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland til Astrotech Spacecraft Operations-faciliteten i Florida. Ingeniører og teknikere venter spændt på ankomsten af ​​PACE for at forberede jordudstyret til aflæsning og behandling. Rumfartøjet vil derefter gennemgå brændstofpåfyldning og endelig indkapsling inden dets forventede opsendelse i begyndelsen af ​​2024.

PACEs kommende mission på en SpaceX Falcon 9-raket vil fokusere på at undersøge det indviklede forhold mellem havet og atmosfæren. Ved at studere udvekslingen af ​​kuldioxid mellem disse to komponenter sigter missionen mod at forbedre NASAs forståelse af havbiologi, atmosfæriske aerosoler, luftkvalitet og klima. Med over to årtiers globale satellitobservationer repræsenterer PACE et betydeligt fremskridt i NASAs bestræbelser på at udforske Jordens økosystemer.

Administreret af NASAs Goddard Space Flight Center, PACE-projektet spiller en afgørende rolle i at udvide vores forståelse af klimavidenskab. Missionen er i overensstemmelse med NASAs forpligtelse til at indsamle vigtige data for at håndtere klimaændringer og deres indvirkning på planeten. Ved en omfattende undersøgelse af hav og atmosfæriske interaktioner har PACE potentialet til at uddybe vores indsigt i kuldioxiddynamikken og give værdifuld information til klimaovervågning og -modellering.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ):

Q: Hvad står PACE for?

A: PACE står for Plankton, Aerosol, Cloud og Ocean Ecosystem.

Q: Hvornår er PACE planlagt til lancering?

A: PACE er målrettet til at blive lanceret i begyndelsen af ​​2024.

Q: Hvad er PACE-missionens rolle?

A: Missionen sigter mod bedre at forstå udvekslingen af ​​kuldioxid mellem havet og atmosfæren, forbedre havets biologi og atmosfæriske aerosolobservationer og undersøge luftkvalitet og klimarelaterede målinger.

Q: Hvor ledes PACE-projektet?

A: PACE-projektet ledes af NASAs Goddard Space Flight Center.

Spørgsmål: Hvilket bureau er ansvarligt for at administrere opsendelsestjenesten til PACE-missionen?

A: Opsendelsestjenesten til PACE-missionen administreres af NASA's Launch Services Program, baseret på Kennedy Space Center.

