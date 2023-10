SpaceX raketopsendelse forsinket på grund af dårlige vejrforhold

NASA og SpaceX har annonceret forsinkelsen af ​​Psyche-asteroidemissionens opsendelse på grund af ugunstige vejrforhold ved Kennedy Space Center i Florida. Lanceringen, som oprindeligt var planlagt til torsdag, er blevet omlagt til fredag ​​den 13. oktober kl. 10:19 ET. Livedækning af lanceringen vil være tilgængelig på forskellige NASA-kanaler, herunder YouTube og NASA Live.

Missionen vil blive udført ved hjælp af SpaceX's triple-booster Falcon Heavy raket, som i øjeblikket er på affyringsrampen og forberedt til flyvning. Beslutningen om at udskyde opsendelsen blev truffet, efter at NASA kun forudsagde en 20% chance for passende vejrforhold for torsdag.

Hvis fredagens opsendelsesforsøg ikke lykkes, vil missionsholdet have yderligere muligheder for at opsende rumfartøjet indtil den 25. oktober. Psyche-missionen markerer NASAs første udforskning af en asteroide med en metallisk overflade, snarere end den typiske sammensætning af sten og is. Rumfartøjet vil rejse cirka 2.2 milliarder miles til et punkt mellem Mars og Jupiter, hvilket tager cirka seks år at nå sin destination.

Når det når asteroiden, vil rumfartøjet indsætte en række videnskabelige instrumenter til at studere det 170 kilometer brede himmellegeme. Forskere håber at få indsigt i de tidlige stadier af solsystemet og dannelsen af ​​klippeplaneter som Jorden og Mars gennem denne analyse.

Derudover vil Psyche-missionen tjene som NASAs første dybe rumtest af Deep Space Optical Communications-systemet. Dette laserbaserede kommunikationssystem forventes at muliggøre transmissioner med højere båndbredde til fremtidige NASA-missioner.

I relaterede nyheder afslørede NASA for nylig prøver af sten og støv opnået fra Bennu-asteroiden, som blev bragt tilbage til Jorden i sidste måned som en del af en separat mission.

Kilder: NASA, SpaceX