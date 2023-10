NASA aflyser rumvandring på grund af rumstationslækage

NASA har aflyst en rumvandring planlagt til torsdag den 12. oktober, efter at en lækage af ammoniakkølevæske blev opdaget på det russiske Nauka videnskabsmodul tidligere på ugen. Denne sikkerhedsforanstaltning blev truffet for at sikre sikkerheden for astronauter og udstyr på den internationale rumstation (ISS).

Embedsmænd fra NASA har udtalt, at ingeniør- og flyvekontrolhold gennemgår data og videooptagelser fra lækagen. Lækagen, som nu er stoppet, blev bekræftet af Roscosmos flyvekontrollører og NASAs eksterne stationskameravisninger. Rumvandringer, der involverer flydende ammoniakflager, kræver ekstra trin for at forhindre forurening. Årsagen til lækagen er stadig under undersøgelse.

Roscosmos, det russiske rumagentur, planlægger at give to kosmonauter til opgave at tjekke radiatoren under en tidligere planlagt rumvandring den 25. oktober. Både NASA og Roscosmos har understreget, at lækagen ikke har haft en væsentlig indflydelse på rumstationens drift.

Aflysningen af ​​rumvandringen vil forsinke mindre vedligeholdelse på ISS, såvel som tests til støtte for fremtidig måneudforskning. Rumvandringen var beregnet til, at NASA-astronaut Loral O'Hara og European Space Agency-astronaut Andreas Mogensen skulle indsamle prøver til analyse. De skulle også erstatte et high-definition kamera, der viser, hvad der kunne være muligt med den planlagte månebanestation kaldet Gateway.

Forsinkelsen påvirker også en milepæl for det andet amerikanske segment vedligeholdelse rumvandring planlagt til senere i oktober. Rumvandringen, med O'Hara og NASA-astronaut Jasmin Moghbeli, ville have været den anden kvindelige rumvandring i historien.

Nauka-kølevæskelækagen er den tredje i russisk ISS-udstyr i det seneste år. Russiske embedsmænd har foreslået, at lækagen i Soyuz- og Progress-rumfartøjerne sandsynligvis skyldtes mikrometeoroid-angreb. Efterforskningen af ​​Nauka-lækagen er i gang.

kilder:

– NASA

– Roscosmos

Definitioner:

– Ammoniakkølevæske: Et stof, der bruges til at regulere temperaturen i rumfartøjers kølesystemer.

– International Space Station (ISS): En rumstation, der fungerer som forskningslaboratorium og opholdsrum for astronauter fra forskellige lande.

– Rumvandring: En aktivitet, hvor astronauter forlader rumfartøjet og begiver sig ud i rummet for at udføre opgaver.

– Radiator: En enhed, der bruges til at overføre varme fra et medium til et andet.

– Mikrometeoroid-angreb: Kollisioner mellem små partikler i rummet og rumfartøjer eller andre genstande.

– Roscosmos: Det russiske rumagentur, der er ansvarligt for rumudforskning og -forskning.

Billede Kilde:

– Billedkredit: NASA