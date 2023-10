NASA's Dragonfly: Baner vejen for Titan-udforskning

En banebrydende mission er i gang hos NASA, mens videnskabsmænd forbereder sig på at udforske Titan, Saturns største måne. Titan, kendt for sin tætte atmosfære og lave tyngdekraft, har længe været et mål for NASAs søgen efter beboelige verdener og tegn på udenjordisk liv. For at opnå denne vovede bedrift bygger NASA en atomdrevet lander kaldet Dragonfly, som vil være agenturets første mission til overfladen af ​​en havverden.

Dragonfly, udviklet og drevet af Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) i Maryland, er ingen almindelig lander. Den ligner en drone i bilstørrelse og vil svæve gennem Titans nitrogenrige atmosfære ved hjælp af fire par stablede rotorer, designet til at skære gennem månens tykke luft. Udstyret med avancerede kameraer, sensorer og prøvetagningsinstrumenter har Dragonfly til formål at udforske områder af Titan, der mistænkes for at indeholde organiske materialer, muligvis i kontakt med et underjordisk hav af vand under den iskolde overflade.

Omfattende test af Dragonflys flyvesystemer er blevet udført på NASAs Langley Research Center i Virginia i løbet af de sidste tre år. Testene simulerede en række flyveforhold og scenarier for at evaluere køretøjets aerodynamiske ydeevne, rotorhastigheder og modstandsdygtighed ved forskellige vindhastigheder og flyvevinkler. Den vellykkede gennemførelse af over 700 samlede kørsler og mere end 4,000 individuelle datapunkter har øget forskernes tillid til simuleringsmodellerne designet til at replikere de udfordrende forhold på Titan.

Rick Heisler, Dragonfly vindtunnel-testleder hos APL, forklarer, at hver testfase har gjort det muligt for teamet at forfine deres tekniske modeller og forbedre forudsigelser af rotorens ydeevne for Titans ekstraordinære atmosfære. De opnåede data har været medvirkende til at validere landerens aerodynamik, aero-strukturelle ydeevne og rotortræthedslevetid i det barske kryogene miljø.

Dragonfly er planlagt til at lancere i 2027 og forventes at nå Titan i 2034, hvilket markerer en væsentlig milepæl inden for rumudforskning. Som Ken Hibbard, Dragonfly-missionssystemingeniøren hos APL, siger: "Med Dragonfly forvandler vi science fiction til udforskningsfakta." Missionen giver en spændende mulighed for at opklare Titans mysterier, og hvert skridt, der tages, bringer os tættere på at sende dette revolutionerende rotorfartøj hen over Saturns største månes himmel og overflade.

