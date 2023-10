NASA Biosignatures IDEAS Lab: Ansøg nu for en unik værkstedsoplevelse

NASA's Astrobiology Program tilbyder en spændende mulighed for forskere ved amerikanske institutioner til at deltage i Biosignatures IDEAS lab. Denne innovative workshop har til formål at udvikle nye og banebrydende tilskudsforslag gennem peer review i realtid.

Biosignatures IDEAS lab vil bestå af en kombination af virtuelle formøder, personlige sessioner og virtuelle sessioner. De personlige sessioner finder sted fra den 6.-8. februar 2024, mens de virtuelle sessioner afholdes den 16., 23. og 1. marts.

Ved at deltage i denne workshop får forskerne mulighed for at samarbejde med jævnaldrende, modtage værdifuld feedback og forfine deres tilskudsforslag i realtid. Det ultimative mål er at udvikle et sæt forslag, der vil blive overvejet til finansiering gennem Exobiologi-programmet.

For at ansøge om Biosignatures IDEAS-laboratoriet kan interesserede forskere besøge den officielle hjemmeside på [link til ansøgning]. Her kan de finde mere information om workshoppen og sende deres ansøgning.

Denne unikke workshopoplevelse er en fremragende mulighed for forskere inden for astrobiologi til at tage deres forskning til nye højder. Ved at engagere sig i peer review og samarbejde i realtid vil deltagerne være i stand til at forfine deres ideer og udvikle stærke tilskudsforslag, der har potentiale til at yde væsentlige bidrag til feltet.

Definitioner:

– Biosignaturer: Indikatorer for tidligere eller nuværende liv, der kan detekteres og studeres i forskellige miljøer.

– IDÉER: Innovation i udvikling, udforskning og videnskab – et program, der fremmer samarbejde og udvikling af transformative ideer inden for udforskning af rummet.

