Solformørkelse optaget fra den internationale rumstation

En nylig solformørkelse gav et fantastisk skue for skywatchere på Jorden såvel som dem ombord på den internationale rumstation (ISS). Den 14. oktober oplevede et smalt stykke land fra Oregon-kysten til Central- og Sydamerika en ringformet solformørkelse, hvor månen delvist blokerede for solen for at skabe en glødende "ring af ild"-effekt. Imidlertid var mange andre vidner til en delvis formørkelse, inklusive besætningsmedlemmerne på ISS.

NASA-astronaut Jasmin Moghbeli, der ankom til ISS i august som en del af SpaceX's Crew-7-mission, fangede et utroligt fotografi af formørkelsen fra rummet. Billedet blev delt af NASAs Marshall Space Flight Center i Alabama. Tweetet beskrev, hvordan besætningen så begivenheden udfolde sig fra deres udsigtspunkt 260 miles over jorden.

Ringformede solformørkelser opstår, når månens let elliptiske bane får den til at flugte perfekt mellem solen og Jorden. Men på grund af månens position i forhold til Jorden, kan den ikke helt dække solen set fra observatører på jorden. Dette resulterer i en ring af sollys, kendt som "ildringen", der omkranser solens mørke centrum.

Dem i Nordamerika kan se frem til endnu en solformørkelse om mindre end seks måneder. Den 8. april 2024 vil en total solformørkelse forekomme over Mexico, USA og Canada. Denne meget ventede begivenhed vil give skywatchere mulighed for at se det ærefrygtindgydende fænomen, at månen fuldstændig blokerer solens skive. For mere information om 2024 formørkelse, se vores omfattende formørkelsesguide.

Definitioner:

– Solformørkelse: En himmelsk begivenhed, hvor månen passerer mellem solen og Jorden, hvilket får månen til at kaste en skygge på jordens overflade.

– Ringformet solformørkelse: En type solformørkelse, hvor månen er længst væk fra Jorden og ikke helt dækker solen, hvilket skaber en "ring af ild"-effekt.

– Udsigtspunkt: En position eller et perspektiv, hvorfra noget observeres eller betragtes.

– Elliptisk bane: Den elliptiske form af et objekts vej rundt om et andet objekt på grund af gravitationskræfter.

Kilde: Kildeartiklen giver ingen URL'er.