Astronaut Frank Rubio har brudt den amerikanske udholdenhedsrekord for enkeltflyvninger ved at tilbringe 371 dage ombord på den internationale rumstation (ISS). Dette overgår den tidligere rekord på 355 dage, som Mark Vande Hei havde. Rubio skal sammen med kosmonauterne Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin vende tilbage til Jorden den 27. september efter deres længerevarende ophold i rummet.

Rubio og hans besætningsmedlemmer, som oprindeligt var planlagt til at vende tilbage i marts, måtte forblive på ISS på grund af en kølevæskelækage i deres Soyuz MS-22 færgeskib. Lækagen, der menes at være forårsaget af en mikrometeoroid-påvirkning, tvang besætningen til at forlænge deres ophold med seks måneder. I februar blev en upiloteret erstatning Soyuz lanceret med succes for at sikre, at den russiske besætningsrotationsplan forblev på sporet.

Rubio udtrykte udfordringerne ved at være væk fra sin familie under deres milepæle, såsom fødselsdage og hans søn på vej på college, men roste sin kone og børn for at håndtere situationen godt. På trods af de personlige vanskeligheder fokuserede Rubio på sit arbejde og fik det bedste ud af situationen.

Rubios rekordstore præstation bringer ham tættere på verdensrekorden sat af kosmonauten Valery Polyakov, som tilbragte 437 dage og 18 timer ombord på den russiske rumstation Mir. Det næste mandskab, der skal erstatte Rubio og hans kolleger, vil omfatte Oleg Kononenko, Nikolai Chub og NASA-astronaut Loral O'Hara, hvor Kononenko og Chub planlægger at tilbringe et år på ISS.

Kilde: Associated Press