Hvad NASA-astronaut Frank Rubio vil savne mest ved livet i rummet

NASA-astronauten Frank Rubio vendte for nylig tilbage til Jorden efter at have tilbragt rekordstore 371 dage ombord på den internationale rumstation (ISS). Under en Q&A-session delte Rubio, hvad han ville savne mest ved livet i rummet.

En af de ting Rubio nævnte var oplevelsen af ​​at flyde i mikrogravitation. Han beskrev det som sjovt, hvilket fik ham til at føle sig som et lille barn. Men han anerkendte også udfordringen ved at arbejde i et sådant miljø, da genstande har en tendens til at flyde væk. Trods vanskelighederne var følelsen af ​​vægtløshed noget, han nød i fulde drag.

Ikke desto mindre er det mest betydningsfulde, Rubio vil savne, den betagende udsigt over Jorden fra rummet. Han beskrev det som spektakulært og unikt og fremhævede evnen til at se ned på vores planet fra 250 miles over. Selv i hårde dage eller øjeblikke ville det løfte humøret ved blot at stirre ud af vinduet i et par sekunder.

For at få den bedste udsigt besøger astronauter ofte Cupola-modulet, som har syv vinduer med uhindret udsigt over Jorden og videre. Nogle astronauter, som den franske astronaut Thomas Pesquet, planlægger endda deres besøg, så de falder sammen med flyovers af fantastiske naturlige træk for at fange utrolige billeder.

Rubios rummission var oprindeligt planlagt i seks måneder, men blev forlænget på grund af et problem med Soyuz-rumfartøjet, der bragte ham til ISS. Selvom han savnede sin familie, gav den ekstra tid ham mulighed for at nyde flere udsigter over Jorden og mere svævende rundt, end han oprindeligt havde forventet.

Samlet set fremhæver Rubios erfaring glæden ved at svæve i mikrotyngdekraften og den ærefrygtindgydende udsigt over Jorden fra rummet. Disse elementer gør uden tvivl livet i kredsløb ombord på ISS til en unik og mindeværdig oplevelse.

Kilder: NASA