Astronaut Frank Rubio skal vende tilbage til Jorden efter rekordstor rummission

NASA-astronauten Frank Rubio, som har den amerikanske rekord i den længste sammenhængende tid i rummet, skal vende tilbage til Jorden den 27. september og afslutte en mission, der varede over et år ved den internationale rumstation (ISS). Rubio var sammen med to russiske kosmonauter, Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin, oprindeligt strandet i lavt kredsløb om Jorden på grund af en kølevæskelækage i deres planlagte tur hjem, en Soyuz-kapsel forankret ved rumstationen, i december 2022.

For at løse problemet forlængede både NASA og det russiske rumagentur Roscosmos besætningens ekspedition med yderligere seks måneder. De fastslog, at den utætte kapsel var uegnet til at bringe besætningen hjem, da den udgjorde risikoen for overophedning under genindtræden i Jordens atmosfære. Som et resultat vil besætningen vende tilbage til Jorden i en ny Soyuz-kapsel, der blev sendt tom op.

Gennem hele sin udvidede rummission forblev Rubio i regelmæssig kontakt med sin familie og stolede på sit mandskab for støtte. Han understregede vigtigheden af ​​at finde en balance mellem arbejde og afslapning for at bevare sin mentale sundhed. Rubios mission, som samlede 371 sammenhængende dage i rummet, brød den tidligere amerikanske rekord, som astronaut Mark Vande Hei satte i 2021.

På trods af den igangværende krig mellem Rusland og Ukraine og geopolitiske spændinger har NASA og Roscosmos fortsat deres samarbejde på ISS. Besætningen tog godt imod nyheden om deres forlængede mission, og NASAs rumstationsprogramleder, Joel Montalbano, nævnte i spøg muligheden for at flyve i is som en belønning.

Rubio, en læge, udtrykte, at han ikke ville have accepteret missionen, hvis han havde vidst, at den ville holde ham væk fra hans familie i over et år. Men han fik mest muligt ud af sin tid i rummet ved at udføre forbrændingsforskning, deltage i menneskelige sundhedsundersøgelser og tage sig af pladstomater som en del af hans foretrukne videnskabelige eksperiment.

For at være vidne til Rubios afgang fra rumstationen kan seerne stille ind på NASA TV på agenturets hjemmeside den 27. september. Skibet er planlagt til at forlade sin rumstationsdok kl. 3:51 ET, med dækning af landingen, der begynder kl. 6:XNUMX ET. .

