NASA-astronaut Frank Rubio reflekterer over forlænget ophold i rummet

Under en nylig pressekonference talte NASA-astronaut Frank Rubio om sit uventede år lange ophold på den internationale rumstation (ISS). Rubio forklarede, at han udnyttede sit forlængede ophold til at vurdere sin præstation og forbedre sin effektivitet. Ved at reflektere over sine præstationer og områder for forbedring, var Rubio i stand til at blive bedre til sit job over tid. Han nævnte, at det unikke ved hans situation var at kunne implementere de erfaringer, han lærte med det samme, uden at skulle vente på fremtidige missioner.

Rubios forlængede ophold i rummet var resultatet af en lækage på hans russiske Soyuz-rumfartøj i december 2022. Som et resultat tilbragte han 371 sammenhængende dage i rummet, hvilket slog en amerikansk rekord for rumflyvning. Sammen med de russiske kosmonauter Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin vendte Rubio sikkert tilbage til Jorden i september 2023, seks måneder senere end oprindeligt planlagt.

Rubio kommenterede også de seneste kølevæskelækager på ISS. Ud over hans Soyuz-rumfartøjslækage har der været yderligere to hændelser i det seneste år. Et Progress-fragtrumfartøj oplevede også en lækage under sin mission, og en kølevæskelækage i Nauka-modulet opstod for nylig. Selvom Rubio ikke havde specifikke detaljer om den seneste hændelse, understregede han dedikationen fra missionskontrollører i Houston og Moskva til at analysere og forstå de grundlæggende årsager til disse lækager.

På trods af de udfordringer og uventede hændelser, der opstod i løbet af hans tid i rummet, understregede Rubio den støtte og kærlighed, han og hans familie havde modtaget fra samfundet. Vanskelighederne blev sat i perspektiv af hans militære baggrund og hans bevidsthed om andre, der har oplevet mere krævende forhold, mens de tjente deres land.

I løbet af sin tid i rummet havde Rubio også nogle lette øjeblikke. Han nævnte tabet af en dværgtomat med lynlås, der uventet flød væk. På trods af at han brugte flere timer på at lede efter det, erkendte han sandsynligheden for, at det var udtørret og blevet bortskaffet. Rubio håber stadig, at nogen vil finde tomaten en dag som en lille, skrumpen påmindelse om hans tid i rummet.

Som konklusion gav Rubios forlængede ophold i rummet ham mulighed for at reflektere over sin præstation og foretage forbedringer. På trods af udfordringerne oplevede han støtte fra lokalsamfundet og fandt øjeblikke med humor og sjov midt i de uventede hændelser.