NASA-astronaut Frank Rubio sætter rekord for længste amerikansk rumflyvning

NASA-astronaut Frank Rubio har skrevet historie ved at overgå den længste amerikanske rumflyvningsrekord nogensinde. Rubio, der i øjeblikket er stationeret på den internationale rumstation (ISS), overskred mandag den tidligere rekord på 355 dage. Rubio ankom oprindeligt til ISS i september sidste år sammen med to russiske kosmonauter til, hvad der skulle være en rutinemæssig seks-måneders mission.

Deres ophold blev dog uventet forlænget, efter at deres Soyuz-kapsel oplevede en kølevæskelækage, mens de lå til kaj ved rumstationen. Som følge heraf vil trioens tilbagevenden til Jorden, som er planlagt til den 27. september, ske ved hjælp af en erstatningskapsel, der blev sendt op til ISS udelukkende til hjemrejsen.

Når Rubio har fuldført sin mission og lander på Jorden, vil han have tilbragt i alt 371 dage i rummet, hvilket overgår den tidligere rekord sat af Mark Vande Hei. Vande Heis rekord i rumflyvning var på 355 dage. Det er vigtigt at bemærke, at verdensrekorden for den længste rumflyvning tilhører den russiske kosmonaut Valeri Polyakov, som tilbragte 437 dage ombord på Mir-rumstationen i midten af ​​1990'erne.

Rubios præstation er blevet varmt anerkendt af NASA-chef Bill Nelson, som udtrykte sin beundring for Rubios dedikation i en besked leveret gennem X, tidligere kendt som Twitter.

Mens Rubio forbereder sig på at vende tilbage til Jorden, er en erstatningsbesætning bestående af to russere og en amerikaner planlagt til at lancere fra Kasakhstan på fredag ​​og vil påtage sig ansvaret for den afgående besætning på ISS.

