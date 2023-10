Ingenuity Helikopteren sætter ny hastighedsrekord på Mars

NASAs Ingenuity-helikopter har opnået en ny hastighedsrekord under en af ​​sine seneste flyvninger på Mars' overflade. Den lille helikopter nåede en hastighed på 22 mph (10 m/s) i en varighed på 121 sekunder, hvilket overgik sin tidligere rekord på 17.8 mph (8 m/s) i 124.18 sekunder.

Siden den blev indsat på Mars, har Ingenuity-helikopteren flyttet grænserne for flyvning på en anden planet. Med i alt 62 flyvninger og optælling forventer NASA, at der vil blive slået endnu flere rekorder i fremtiden.

Under sin 62. flyvning rejste Ingenuity en afstand på 880 fod vandret og nåede en maksimal højde på 59 fod. Flyvningen varede 121.1 sekunder og blev udført i nordøstlig retning.

Den primære mission for Ingenuity er at fange billeder af Mars-overfladen og sende dem tilbage til NASAs hovedkvarter. Disse billeder analyseres derefter for at identificere eventuelle potentielle videnskabelige muligheder og for at kortlægge en gunstig vej for Perseverance-roveren, helikopterens følgesvend.

Opfindsomhedens banebrydende resultater på Mars viser fremskridtene inden for rumfartsteknologi og baner vejen for fremtidig udforskning på den røde planet. Med hver flyvning indsamler NASA værdifulde data og indsigt, der bidrager til vores forståelse af Mars og dens potentiale til at understøtte liv.

kilder:

– NASA's Ingenuity Flight Log

– Billedkredit: NASA