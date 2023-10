Asteroide 1998 HH49: Et tæt møde med NASAs Sentry II-system

NASAs Sentry II-system sporer flittigt Near-Earth Asteroids (NEA) for at sikre vores planets sikkerhed. En sådan asteroide, udpeget som 1998 HH49, har for nylig fanget opmærksomhed fra NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Dette massive himmellegeme, der måler cirka 600 fod i størrelse, forventes at flyve tæt på den 17. oktober. Selvom det vil være omkring 1.17 millioner kilometer væk fra Jorden på dets nærmeste punkt, har dets imponerende hastighed på 53,233 kilometer i timen vakt interessen. af astronomer.

Oprindeligt set den 28. april 1998 og observeret igen den 1. december 2021, hører denne asteroide til Apollo-gruppen. Apollo-asteroiderne er opkaldt efter Apollo-asteroiden fra 1862 og er kendt for deres tendens til at krydse Jordens vej. Navnlig var Apollo-klassen ansvarlig for Chelyabinsk-meteoreksplosionen i 2013, som forårsagede betydelige skader og kvæstelser i Rusland.

Selvom 1998 HH49 er klassificeret som "potentielt farlig" på grund af sin størrelse, forudser NASA, at dens forbiflyvning vil være sikker. Dens tilstedeværelse understreger imidlertid uforudsigeligheden af ​​det enorme univers og den afgørende rolle, som agenturer som NASA spiller i overvågningen af ​​himmelske trusler.

Som konklusion spiller NASA's Sentry II-system en afgørende rolle i sporing af nærjordiske asteroider som 1998 HH49 for at forudse potentielle farer. Selvom denne særlige asteroides forbiflyvning ikke forventes at udgøre en trussel, tjener dens størrelse som en påmindelse om behovet for konstant årvågenhed for at sikre vores planets sikkerhed.

