NASA har succesfuldt 3D-printer og tester raketmotordyse til dybe rummissioner

NASA har opnået en betydelig milepæl inden for additiv fremstilling ved succesfuldt at 3D-printe og teste en ny raketmotordyse som en del af sit RAMFIRE-projekt. RAMFIRE, som står for Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, er finansieret af NASAs Space Technology Mission Directorate (STMD). Projektet sigter mod at fremme additiv fremstilling og udvikle nye fremdriftssystemer til NASAs fremtidige dybe rummissioner.

I samarbejde med materialeudvikler Elementum 3D skabte NASA-ingeniører fra Marshall Space Flight Center et svejsbart aluminium kendt som A6061-RAM2. Denne aluminiumsvariant besidder de nødvendige varmebestandige egenskaber til brug i raketmotorer. Ved at 3D-printe dysen som et enkelt stykke, reduceres fremstillingstiden markant sammenlignet med traditionelt fremstillede dyser, som kan kræve op til 1,000 individuelt sammenføjede dele.

Den 3D-printede RAMFIRE-dyse inkorporerer små interne kanaler for at afkøle dysen under drift og forhindre smeltning. Dens lette natur giver mulighed for produktion af højstyrkekomponenter, hvilket muliggør dybe rummissioner, der bærer tungere nyttelast. Dette er afgørende for NASAs Moon to Mars-initiativ, som har til formål at etablere en langsigtet menneskelig tilstedeværelse på månen og til sidst sende menneskelige missioner til Mars.

RAMFIRE-dysen har gennemgået strenge hot-fire-tests, herunder forskellige brændstofkonfigurationer, i Marshall's East Test Area. Testene har vist, at den 3D-printede dyse effektivt kan fungere i krævende dybe rummiljøer og modstå termiske, strukturelle og trykbelastninger. Dysen deles også med kommercielle interessenter og den akademiske verden, hvor luftfartsvirksomheder vurderer den nye aluminiumslegering og 3D-printproces til forskellige applikationer.

Denne præstation fra NASA viser den stigende brug af additiv fremstilling i produktionen af ​​raketmotorkomponenter. Andre virksomheder, såsom AMCM og Agile Space Industries, bruger også 3D-printteknologier til at fremstille forbrændingskamre og kritiske raketdele. Disse fremskridt inden for additiv fremstilling er afgørende for fremtiden for rumudforskning og udviklingen af ​​avancerede fremdriftssystemer.

