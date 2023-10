Nanocarrier-undersøgelse afslører høj forekomst af antistoffer mod polyethylenglycol (PEG) i tysk befolkning

En nylig undersøgelse udført af forskere fra Max Planck Institute for Polymer Research har kastet lys over forekomsten af ​​antistoffer mod polyethylenglycol (PEG) i den tyske befolkning. PEG er et almindeligt stof, der bruges i kosmetik, mad og medicin. Tilstedeværelsen af ​​antistoffer mod PEG kan i væsentlig grad påvirke effektiviteten af ​​medicinske terapier, der anvender nanobærere.

Forskerne havde til formål at undersøge, i hvilket omfang antistoffer mod PEG allerede er til stede i det tyske samfund, og hvordan de kan påvirke brugen af ​​nanobærere i medicinske behandlinger. Antistoffer produceres typisk af immunsystemet for at bekæmpe virusinfektioner. Det er dog blevet opdaget, at antistoffer også kan udvikle sig mod PEG, et molekyle med en relativt simpel struktur.

PEG bruges i medicin til at fungere som en beskyttende belægning for lægemiddelbærere i nanostørrelse, hvilket forbedrer deres cirkulationstid i blodbanen. Dette er især relevant for udviklingen af ​​nanobærere i cancerterapier. Undersøgelsen fandt dog, at antistoffer mod PEG binder sig til de coatede nanobærere, hvilket gør dem synlige for immunsystemet og hindrer deres terapeutiske virkninger.

Forskerholdet undersøgte over 500 blodprøver taget fra patienter i 2019. De opdagede, at PEG-antistoffer kunne påvises i 83 % af prøverne. Interessant nok blev koncentrationen af ​​disse antistoffer fundet at være omvendt proportional med alderen på de testede individer, hvilket tyder på, at forekomsten af ​​antistoffer kan være påvirket af den nylige stigning i PEG-brug og variationen af ​​immunsystemet med alderen.

Resultaterne af denne undersøgelse har betydelige konsekvenser for fremtidige medicinske terapier, der anvender nanobærere. Forskerne mener, at terapierne muligvis skal justeres for at tage højde for immunsystemets respons på PEG-antistoffer. Mulige modifikationer kunne omfatte udskiftning af PEG med alternative stoffer eller individualisering af mængden af ​​aktiv ingrediens i henhold til antistofkoncentrationen i en patients blod.

Yderligere forskning er planlagt for at udforske, hvordan nanocarrier-terapier kan tilpasses til at overvinde de udfordringer, som antistoffer mod PEG udgør. Målet er at udvikle innovative tilgange, der sikrer effektiv levering af lægemidler i medicinske behandlinger.

Samlet set fremhæver denne undersøgelse vigtigheden af ​​at forstå prævalensen og virkningen af ​​antistoffer mod PEG i udviklingen af ​​nanobærere til medicinske terapier. Ved at tackle disse udfordringer kan forskere forbedre effektiviteten og sikkerheden af ​​nanocarrier-baserede behandlinger og potentielt revolutionere sundhedsydelser.

