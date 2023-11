Ny indsigt: Hvordan cellulær struktur reagerer på eksternt pres

Forskere ved National Institute for Materials Science i Tsukuba, Japan, har brugt en innovativ teknik til at studere, hvordan levende celler reagerer på eksternt mekanisk tryk. Ved at anvende kraft ved hjælp af prober i nanostørrelse gennem atomkraftmikroskopi var forskerne i stand til at kortlægge, hvordan denne kraft bliver fordelt over den cellulære overflade og gennem hele cellen.

Holdet brugte maskinlæring til at analysere og modellere de kræfter, der blev målt i undersøgelsen. Derudover blev fikserings- og farvningsteknikker anvendt til at vurdere virkningen af ​​kraftforvrængning på cellens indre strukturer, især mikrotubuli og actinfilamenter, der danner dens "skelet".

Celler har evnen til at tilpasse sig forskellige kemiske og mekaniske stimuli fra deres omgivelser. Dr. Jun Nakanishi, lederen af ​​Mechanobiology Group ved National Institute for Materials Science, forklarer, at for at opretholde celleintegritet og et godt helbred, anvender celler hurtige feedback-mekanismer til at tilpasse sig disse stimuli. Imidlertid har svigtet af denne cellulære respons været forbundet med flere lidelser, herunder diabetes, Parkinsons sygdom, hjerteanfald og kræft.

Tidligere undersøgelser af cellulære reaktioner har været begrænsede på grund af de anvendte teknikker, som ofte kræver, at cellerne er udstyret med sensorer, og derved begrænser målingerne til kun en del af responsen. Forskerne i denne undersøgelse brugte innovativt en nanoskalasonde til at kortlægge kraftfordelingen over en hel celle med nanometeropløsning.

Undersøgelsen afslørede, at spændings- og kompressionskræfter er fordelt på tværs af aktinfibre og mikrotubuli i cellen for at bevare dens form, svarende til hvordan stænger og reb fungerer i et campingtelt. Forskerne fandt også ud af, at kernen spiller en rolle i at modvirke ydre kræfter, når funktionen af ​​aktinfibre er deaktiveret, hvilket understreger vigtigheden af ​​kernens indre struktur i cellulær stressrespons.

Interessant nok sammenlignede undersøgelsen reaktionerne fra raske celler på kræftceller. Kræftceller viste større modstandsdygtighed over for ekstern kompression sammenlignet med raske celler og var mindre tilbøjelige til at aktivere celledød som reaktion.

Resultaterne forbedrer ikke kun vores forståelse af den komplekse intracellulære mekanik involveret i stressrespons, men de giver også mulighed for at udvikle et diagnostisk værktøj til at skelne mellem sunde og kræftceller baseret på cellulær mekanik. I øjeblikket er hospitaler afhængige af at evaluere funktioner som størrelse, form og struktur til kræftdiagnose, hvilket måske ikke altid giver tilstrækkelig information.

Dr. Han Zhang, seniorforsker i Electron Microscopy Group ved National Institute for Materials Science, antyder, at måling af kraftfordeling kan forbedre den diagnostiske nøjagtighed betydeligt, hvilket giver en alternativ metode til at vurdere celletilstande.

FAQ

Q: Hvordan studerede forskerne cellulære reaktioner på eksternt pres?

A: Forskerne brugte en teknik kaldet atomkraftmikroskopi, som bruger prober i nanostørrelse til at påføre kraft hen over overfladen af ​​celler.

Q: Hvad afslørede undersøgelsen om cellulær stressrespons?

A: Undersøgelsen fandt ud af, at træk- og trykkræfter fordeles på tværs af aktinfibre og mikrotubuli i cellen for at bevare dens form.

Q: Hvordan adskilte kræftceller sig i deres respons på ekstern kompression?

A: Kræftceller viste større modstandsdygtighed over for ekstern kompression sammenlignet med raske celler og var mindre tilbøjelige til at aktivere celledød som reaktion.

Spørgsmål: Hvordan kan denne forskning påvirke kræftdiagnosen?

A: Resultaterne tyder på, at måling af kraftfordeling i celler kan give et nyt diagnostisk værktøj til at skelne mellem sunde og kræftceller, hvilket potentielt kan forbedre diagnostisk nøjagtighed.