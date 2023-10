Gør dig klar til den delvise solformørkelsesbegivenhed i Nanaimo

By

Nanaimo Astronomy Society arrangerer en offentlig visningsbegivenhed for at være vidne til et sjældent himmelfænomen - en delvis solformørkelse. Arrangementet finder sted lørdag den 14. oktober fra 8. til 10 i Pipers Lagoon Park.

En delvis solformørkelse opstår, når månen passerer foran solen, men dens tilsyneladende størrelse er ikke stor nok til helt at dække den, hvilket skaber det, der er kendt som en ringformet solformørkelse. Selvom seere i Nanaimo ikke vil være i stand til at se "ildring"-effekten set i områder med ringformet helhed, kan de forvente at være vidne til en delvis formørkelse, der vil dække cirka 77% af solens skive.

Sikkerhed er af største vigtighed, når man observerer sådanne begivenheder, da det aldrig er sikkert at se direkte på solen uden ordentlige sikkerhedsbriller eller solfiltre på teleskoper. For at sikre offentlighedens sikkerhed vil Nanaimo Astronomy Society stille solteleskoper og solbriller til rådighed, som deltagerne kan bruge under begivenheden.

Formørkelsen vil være synlig lavt i den sydøstlige horisont, startende kl. 8:08. Den maksimale formørkelse med 77 % dækning vil forekomme kl. 9:19, og begivenheden slutter kl. 10:37. Det er vigtigt at bemærke, at visningsbegivenheden er vejrafhængig, og eventuelle aflysninger på grund af dårlige vejrforhold vil blive annonceret på Nanaimo Astronomy Society hjemmeside og deres Facebook-side.

Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at være vidne til en delvis solformørkelse. Slut dig til Nanaimo Astronomy Society og andre rumentusiaster for en uforglemmelig oplevelse af vores himmelske vidunder.

kilder:

– Nanaimo Astronomy Society (www.nanaimoastronomy.com)

– Nanaimo Astronomy Societys Facebook-side (www.facebook.com/groups/nanaimoastronomy)