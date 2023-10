Den sammenflettede historie om Neanderthal og Homo sapiens: Indsigt fra DNA-analyse

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Universitetet i Genève (UNIGE) giver ny indsigt i fordelingen af ​​neandertaler-DNA i nutidens Homo sapiens. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Science Advances, undersøger, hvordan DNA'et fra neandertalere er blevet fordelt i Homo sapiens-genomet i løbet af de sidste 40,000 år.

Forskningen afslører subtile variationer i tilstedeværelsen af ​​neandertaler-DNA på tværs af forskellige tidsperioder og geografiske områder, hvilket kaster lys over disse to arters sammenflettede historie. Det har længe været kendt, at neandertalere og homo sapiens blandede sig, hvilket resulterede i cirka to procent af neandertaler-oprindelse DNA i genomerne af nutidens eurasiere.

Undersøgelsen viser dog, at denne procentdel ikke er konsistent på tværs af Eurasien. Neandertaler-DNA er lidt mere udbredt i asiatiske genomer sammenlignet med europæiske. En forklaring er, at forskellige påvirkninger af naturlig selektion på gener fra neandertaler kan have forårsaget disse afvigelser mellem asiatiske og europæiske befolkninger.

En anden teori foreslået af UNIGE-forskerne antyder, at migrationsstrømme kan være en nøglefaktor i distributionen af ​​neandertaler-DNA. Når en migrerende befolkning blander sig med en lokal befolkning, har den lokale befolknings DNA en tendens til at stige i forhold til afstanden fra den migrerende gruppes oprindelsessted.

For at teste denne teori brugte forskerne en database, der indeholder over 4,000 genomer fra individer fra Eurasien, der går 40,000 år tilbage. Deres statistiske resultater indikerer, at europæiske palæolitiske jæger-samlere havde en lidt højere andel af neandertaler-DNA sammenlignet med deres asiatiske modstykker. Men under den neolitiske overgang (10,000 til 5,000 år siden) var der en reduktion i andelen af ​​neandertaler-DNA i europæiske genomer, hvilket resulterede i en lidt lavere procentdel end i asiatiske populationer.

Ankomsten af ​​de første bønder fra Anatolien og den Ægæiske region i denne periode, som bar mindre neandertaler-DNA, fortyndede yderligere koncentrationen af ​​Neanderthal-DNA i Europa. Disse resultater giver værdifuld indsigt i den evolutionære rejse og hybridiseringsprocessen for disse to arter.

Som konklusion giver integrationen af ​​gammel genomforskning og arkæologiske data os mulighed for at optrevle den komplekse historie om neandertalere og Homo sapiens. Denne undersøgelse tjener som reference for fremtidige undersøgelser og kan hjælpe med at identificere genetiske profiler, der afviger fra gennemsnittet, og potentielt afsløre fordelagtige eller ugunstige virkninger.

kilder:

– Original artikel: Science Forskud

– Genève Universitet: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/