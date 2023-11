The Mysterious Gap: Atmospheric Loss and the Missing Planets

En banebrydende undersøgelse, der bruger data fra NASAs pensionerede Kepler-rumteleskop, har kastet lys over et af universets mest spændende mysterier: fraværet af exoplaneter, der er 1.5 til 2 gange så store som Jorden. Ledet af Jessie Christiansen fra Caltech/IPAC udforsker forskningen årsagerne bag dette ejendommelige hul og afslører en uventet synder - atmosfærisk tab.

"Exoplanet-forskere har nok data nu til at sige, at dette hul ikke er et lykketræf. Der sker noget, der forhindrer planeter i at nå og/eller forblive i denne størrelse,” forklarede Christiansen.

Undersøgelsen foreslår to hovedmekanismer, der er ansvarlige for dette atmosfæriske tab: kernedrevet massetab og fotofordampning. Kernedrevet massetab opstår, når en planets varme kerne gradvist skubber sin atmosfære væk over tid. På den anden side involverer fotofordampning, at den intense stråling fra en planets værtsstjerne fjerner dens atmosfære, beslægtet med en kosmisk hårtørrer, der smelter en isterning.

For at undersøge disse mekanismer fokuserede Christiansens team på stjernehobene Praesepe og Hyades, kendt for deres relative ungdom i kosmiske termer. I disse hobe havde næsten 100 % af stjernerne stadig sub-Neptun-planeter eller planetkandidater, der kredsede om dem, mens ældre stjernehobe kun viste en retentionsrate på 25 % for sub-Neptun. Disse resultater modsiger tidligere antagelser om, at fotofordampning spillede en væsentlig rolle i exoplanets evolution.

Resultaterne tyder stærkt på, at kernedrevet massetab er hovedårsagen til det observerede størrelsesgab. Tidligere troede astronomer, at atmosfærisk tab primært skete gennem fotofordampning i de tidlige stadier af exoplanetevolution. Den bemærkelsesværdige atmosfæriske fastholdelse i yngre stjernehobe som Praesepe og Hyades afslører en anden fortælling.

Selvom denne undersøgelse markerer et betydeligt fremskridt i vores forståelse af exoplaneter, er det kun en del af et større kosmisk puslespil. Christiansen understreger, at igangværende forskning og fremtidige undersøgelser vil fortsætte med at udforske og teste disse fund og afsløre mere indsigt i universets mysterier.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er Kepler-rumteleskopet?

Kepler-rumteleskopet var en NASA-mission designet til at opdage exoplaneter, planeter, der kredser om stjerner uden for vores solsystem. Det fungerede fra 2009 til 2018 og leverede afgørende data for at forstå exoplaneternes karakteristika og fordeling.

2. Hvad er atmosfærisk tab?

Atmosfærisk tab refererer til den proces, hvorved en planet mister sin atmosfære over tid. Dette kan ske på grund af forskellige faktorer, såsom stråling fra planetens kerne eller intens stråling fra dens værtsstjerne.

3. Hvad er sub-Neptunes?

Sub-Neptuner er en type exoplanet, der er mindre i størrelse end Neptun, men større end Jorden. De er karakteriseret ved deres gasformige sammensætning og findes ofte i de beboelige zoner af deres værtsstjerner.

4. Hvad er forskellen mellem kernedrevet massetab og fotofordampning?

Kernedrevet massetab opstår, når en planets varme kerne gradvist skubber sin atmosfære væk over tid. Fotofordampning er på den anden side den proces, hvorved en planets atmosfære fjernes af den intense stråling fra dens værtsstjerne.

