Undersøgelse tyder på, at høje på Arrokoth er originale byggeklodser

En ny undersøgelse udført af forskere ved Southwest Research Institute (SwRI) har indikeret, at de mystiske høje på Arrokoth, et Kuiper Bælt-objekt, menes at være nogle af dets oprindelige gamle byggesten. Arrokoth, som tidligere var kendt som Ultima Thule, blev observeret af NASAs New Horizons-rumfartøj i januar 2019.

Rumfartøjets forbiflyvning af Arrokoth afslørede en ejendommelig formation - to runde lapper forbundet med en smal hals, der ligner en snemand. Ydermere viste den større lap, ved navn Wenu, flere gådefulde høje, mens den mindre lap, kendt som Weeyo, havde tre foreløbigt identificerede høje. Disse høje viste sig at have lignende størrelser, former, farver og reflektionsevne.

SwRI-forskerne offentliggjorde deres peer-reviewede papir i The Planetary Science Journal, hvori de anførte, at højene sandsynligvis er de oprindelige byggesten i Arrokoth. De sammenlignede den geologiske kontekst af højene og analyserede deres former, størrelser, reflektans og farver. Undersøgelsen viste, at disse høje deler en fælles oprindelse og menes at være dannet, da Arrokoth først blev skabt for milliarder af år siden.

Den nøjagtige dannelsesproces og hvorfor højene alle er ens i størrelse forbliver ukendt. Forskerne foreslår dog, at den foretrukne størrelse af disse byggesten skal forklares med planetesimale dannelsesmodeller. Analysen understøtter også streaming-ustabilitetsmodellen, hvor stenede materialer kolliderer sammen ved langsomme hastigheder, hvilket muliggør en blid ophobning af objekter.

At forstå oprindelsen af ​​planetesimaler som Arrokoth er afgørende for at forstå udviklingen af ​​planeter. Opdagelsen af ​​disse høje giver videnskabsmænd værdifuld indsigt i dannelsen af ​​sådanne himmellegemer. Yderligere udforskning er nødvendig for at bestemme, hvor almindelige højlignende strukturer er blandt planetesimaler.

Arrokoth ligger 4.1 milliarder miles væk i Kuiperbæltet, hvilket gør det til det fjerneste objekt, der besøges af et rumfartøj i solsystemet. Den måler cirka 22 miles i længden.

