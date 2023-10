Forskere opdager, hvordan jordens ædelmetaller forbliver tæt på overfladen

Forskere har afsløret årsagen til, at ædle metaller som guld, platin og palladium findes nær jordens overflade, på trods af at deres tæthed antyder, at de burde være sunket til kernen. Forskere har opdaget, at disse metaller blev fanget i halvsmeltet sten, efter at massive rumsten kolliderede med Jorden. Tilstedeværelsen af ​​disse ædle metaller nær overfladen har længe forvirret videnskabsmænd, men det menes, at de landede på Jorden under sammenstød med store rumsten kort efter planetens dannelse. Men i stedet for at synke til kernen, trængte disse metaller gennem kappen og blev fanget i størknende sten, hvilket tillod dem at forblive tæt på overfladen.

I en nylig undersøgelse simulerede videnskabsmænd ældgamle påvirkninger på den tidlige Jord for at forstå, hvorfor disse ædle metaller ikke sank til kernen. De fandt ud af, at når en enorm rumsten, potentielt på størrelse med månen, kolliderede med Jorden, skabte den et smeltet magmahav, der trængte ind i kappen. Under dette magmahav var et område af halvsmeltet, halvfast bjergart. Metallerne fra stødlegemet gennemtrængede gradvist dette halvsmeltede område og blandede sig med kappen. I stedet for at synke direkte til kernen, størknede den metal-infunderede kappe og fangede fragmenter af metal undervejs.

I løbet af milliarder af år bragte kærningen og konvektionen i kappen disse metaller tættere på skorpen, hvilket gjorde dem tilgængelige for minedrift. Denne opdagelse kaster lys over oprindelsen og overfloden af ​​ædle metaller på Jorden og forklarer, hvordan de endte nær overfladen. Derudover er det muligt, at disse metalrige områder i kappen stadig kan ses i dag i seismiske billeder af Jordens indre.

Yderligere forskning kunne involvere simulering af lignende påvirkninger på andre jordiske planeter som Mars eller Venus for at forstå, hvordan denne proces ville fungere på forskellige verdener. Denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i de geologiske processer, der har formet vores planet og fordelingen af ​​ædle metaller.

kilder:

– Proceedings of the National Academy of Sciences