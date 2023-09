Mystisk ultrahøj energikilde undersøgt af astronomer

Et hold af astronomer fra University of Maryland og Michigan Technological University har foretaget en undersøgelse for at undersøge en mystisk ultra-højenergi gammastrålekilde kendt som LHAASO J2108+5157. Disse gammastrålekilder med fotonenergier over 0.1 PeV er klassificeret som ultrahøjenergi (UHE) gammastrålekilder. Den sande natur af disse kilder er ikke godt forstået, så astronomer søger konstant efter nye objekter af denne type for at lære mere om dem.

Holdet ledet af Sajan Kumar fra University of Maryland fokuserede deres undersøgelse på LHAASO J2108+5157, som er en punktlignende kilde forbundet med en molekylær sky placeret omkring 10,700 lysår væk. Tidligere observationer havde ikke identificeret nogen røntgen-modstykker til denne kilde, hvilket gjorde det vanskeligt at bestemme oprindelsen af ​​dens gamma-stråleemissioner. Kumars team brugte Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) og High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) til at observere LHAASO J2108+5157 og indsamle mere information om dens UHE-gammastråleemissioner.

Observationerne fandt ikke nogen signifikant emission i nærheden af ​​positionen for LHAASO J2108+5157. Spektralanalyse af regionen omkring kilden viste, at emissionen er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser og sandsynligvis har en leptonisk oprindelse. Opdagelsen af ​​en ny molekylær sky i nærheden af ​​LHAASO J2108+5157 giver dog yderligere indsigt i oprindelsen af ​​den observerede gammastråleemission. Astronomerne konkluderede, at det er mere sandsynligt, at gammastrålerne produceres gennem den hadroniske kanal, med den molekylære sky som hovedmålet for de kosmiske strålepartikler accelereret af uidentificerede PeVatroner.

Yderligere observationer og analyser er nødvendige for fuldt ud at forstå karakteren af ​​LHAASO J2108+5157. Forskerne foreslår, at fremtidige observationer af Cherenkov Telescope Array (CTA) og analyser i røntgenbåndet er nødvendige for at give mere indsigt i denne mystiske ultrahøje energikilde.

