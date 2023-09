Højenergielektroner fra Jordens Magnetohale kan skabe vand på Månen

Forskere har opdaget, at højenergielektroner placeret i plasmaet omkring Jorden skaber vand på månen. Dette nye fund kunne give værdifuld indsigt i fordelingen af ​​vand over månens overflade, især i permanent skyggefulde områder, der aldrig modtager sollys. At forstå vandfordelingen på månen er afgørende for at studere dens udvikling og planlægge fremtidige bemandede missioner. Vand kan høstes af astronauter til næring og kan også omdannes til brændstof til yderligere udforskning af rummet.

Forskningen, ledet af videnskabsmanden Shuai Li fra University of Hawaii i Mānoa, forbinder vanddannelse på månen med Jordens magnetiske boble kendt som magnetosfæren. Magnetosfæren fungerer som et skjold, der beskytter Jorden mod højenergipartikler i solvinden. Når solvinden interagerer med magnetosfæren, skaber den en lang magnetisk hale på Jordens natside, kaldet magnetohale. Inden for denne magnetohale danner højenergielektroner og ioner en plasmaplade.

Når månen kredser om Jorden, passerer den gennem denne magnetohale, som skærmer den mod ladede partikler, mens den stadig tillader lys at nå månens overflade. Tidligere forskning har vist, at når månen er uden for magnethalen, bliver den bombarderet af solvind, og der skabes små mængder vand. Det var dog forventet, at vanddannelsen ville falde betydeligt inde i magnetohalen på grund af fraværet af solvindprotoner.

Ved at bruge data indsamlet af Moon Mineralogy Mapper på Chandrayaan 1-rumfartøjet fandt Li og hans team ud af, at vanddannelsen i Jordens magnetohale svarer til, når månen er uden for magnetohale. Det antyder, at der er yderligere processer eller kilder til vand i magnetohale, som ikke er direkte forbundet med solvindimplantation. Holdet opdagede, at højenergielektroner i magnetohale producerer lignende effekter som ioner i solvinden.

Dette fund understøtter tidligere forskning fra Li, der viste, at ilt i magnetohale ruster jern i månens polære områder. Det understreger den dybe forbindelse mellem Jorden og månen. Holdet vil fortsætte med at undersøge plasmamiljøet omkring månen og studere vandindholdet ved månens poler under forskellige faser af månens passage gennem magnetohalen.

Denne forskning er essentiel som en del af Artemis-programmet, som har til formål at returnere mennesker til månen i 2026. De opdagelser, der er gjort, vil bidrage til bedre planlægning og forberedelse til udvidede missioner til månens overflade og videre.

kilde:

– Space.com (Original artikel)