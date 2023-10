De fløjtende lyde af Mercurys magnetosfære

Forskere har gjort en spændende opdagelse om Merkurs magnetfelt ved at lytte til planetens lyde, svarende til at lytte til musik. De "fløjtende lyde", der blev hørt fra Mercurys magnetosfære, blev først identificeret af Mitsunori Ozaki fra Kanazawa University og et hold videnskabsmænd fra Japan og Frankrig.

Tidligere troede man, at Merkur havde et svagt magnetfelt. Imidlertid indikerer disse "fløjtende" lyde, at planetens magnetfelt faktisk er stærkt. På trods af at det er en klippeplanet uden en væsentlig atmosfære og placeret tæt på Solens intense solstråling og solvind, udviser Merkurs magnetosfære interessante fænomener.

Manglen på visse træk fundet på andre planeter, som en tyk atmosfære indeholdende ilt eller et strålingsbælte, rejser spørgsmål om eksistensen af ​​nordlys omkring Merkur. Forskere er særligt interesserede i at forstå, hvordan disse nordlys kan opstå i fravær af en betydelig atmosfære.

Forskning i Mercurys magnetiske miljø har været begrænset på grund af manglen på rummissioner dedikeret til at studere planeten. NASAs Mariner 10-rumsonde i 1970'erne og den igangværende Mercury BepiColombo-mission, der blev opsendt i 2018, har leveret værdifulde data. MIO-instrumentet, som er en del af BepiColombo-missionen, er specielt designet til at studere Mercurys magnetosfære.

Data indsamlet mellem 2021 og 2022 ved hjælp af MIO-instrumentet har afsløret klare beviser for "whistler mode-bølger" i Mercurys magnetosfære. Dette fænomen har vakt videnskabsmænds nysgerrighed om potentielle ligheder mellem Jorden og Merkur i form af elektrondrevet kor, et andet spændende fænomen.

De seneste resultater, offentliggjort i tidsskriftet Nature Astronomy, kaster lys over de gådefulde lyde, der udsendes af Merkurs magnetosfære. De bidrager til en bedre forståelse af Merkurs magnetiske miljø og giver indsigt i det komplekse samspil mellem planetariske magnetfelter og solvinden.

kilder:

– Nature Astronomy (tidsskrift)