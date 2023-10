Mysteriet om højenergi-gammastråler udsendt af pulsarer

Gammastråler er typisk ikke forbundet med pulsarer, men nyere observationer har trodset forventningerne. Vela Pulsar, en hurtigt roterende neutronstjerne, udsendte gammastråler med hidtil usete energiniveauer, hvilket efterlod astronomer forvirrede. Udgivet i Nature Astronomy rapporterer undersøgelsen gammastråler med energier, der overstiger 20 teraelektronvolt, den højeste nogensinde opdaget.

Pulsarer er kendt for deres regelmæssige og stabile emissioner af radiobølger, hvilket gør dem til pålidelige kosmiske ure. Denne opdagelse udfordrer imidlertid eksisterende forståelse af pulsaradfærd. High Energy Stereoscopic System (HESS) detekterede Vela gammastrålerne, hvilket markerede den første observation af sådanne højenergiske gammastråler fra en pulsar.

Neutronstjerner har utroligt stærke magnetfelter, der kan accelerere ladede partikler tæt på lysets hastighed, hvilket resulterer i udsendelse af lys. Dette fænomen kan forklare de gammastråler, som kan dannes, når energiske partikler fanges i pulsarens magnetfelter.

Selvom pulsarers magnetiske felter er intense, burde de ikke være i stand til at generere så kraftige udbrud af gammastråler på egen hånd. HESS-teamet har bemærket, at lyskeglen på Vela Pulsar er usædvanlig bred, hvilket antyder potentielle forklaringer på dette fænomen.

Den første mulighed er, at ladede partikler først accelereres i en bredere cirkel, før de trækkes ind i lyskeglen af ​​magnetfeltet. Den anden idé involverer en kombination af de intense magnetiske felter og en massestrøm af stjernevind, som hyperaccelererer partiklerne.

Yderligere forskning er nødvendig for at afsløre mysteriet om Vela Pulsars højenergiemissioner. Denne opdagelse understreger det faktum, at interaktionen mellem intense magnetfelter og ladede partikler kan føre til uventede resultater, der udfordrer konventionelle modeller. Implikationerne af disse fund strækker sig ud over pulsarer, hvilket potentielt kaster lys over magnetfelternes opførsel nær sorte huller.

Definitioner:

Pulsarer: Hurtigt roterende neutronstjerner, der udsender regelmæssige og stabile impulser af radiobølger, hvilket fører til deres klassificering som kosmiske ure.

Gammastråler: Elektromagnetisk stråling karakteriseret ved høj energi og korte bølgelængder.

Teraelectronvolts: En energimålingsenhed brugt i partikelfysik, svarende til en billion elektronvolt.

Neutronstjerner: Ekstremt tætte rester af massive stjerner. De består hovedsageligt af neutroner og har stærke magnetiske felter.

Magnetiske felter: Områder i rummet omkring et magnetisk objekt, hvor magnetiske kræfter kan detekteres.

Ladede partikler: Partikler med en elektrisk ladning, såsom protoner eller elektroner.

Lyskegle: Rumfanget sporet ud af lysets bane, der udsendes fra en bestemt kilde.

Stjernevind: Udstrømningen af ​​gas og ladede partikler fra en stjerne, påvirket af stjernens magnetfelt.

Sorte huller: Områder i rumtiden, hvor gravitationskræfterne er så stærke, at intet, ikke engang lys, kan undslippe deres træk.

