Højt bom i Melbourne menes at være meteorittens indtræden i atmosfæren

Resumé: Et højt og mystisk boom, der chokerede beboere i en forstad til Melbourne, formodes at være forårsaget af en meteorit, der trængte ind i Jordens atmosfære. Hændelsen, som fandt sted i Doreen, fik mange lokale til at optage videoer og dele deres oplevelser på sociale medier. Mens nogle spekulerede om en astronomisk begivenhed, har myndighederne endnu ikke kommenteret dens oprindelse. Videnskabsekspert Dr. Gail Isles fra RMIT University foreslog, at det kunne være en meteor, potentielt forbundet med den igangværende Perseid-meteorregn. Hun nævnte dog også muligheden for, at det er et fragment fra en navigationssatellitraket, der blev opsendt fra Ruslands Plesetsk Cosmodrome. I en lignende hændelse i august oplevede beboere i Victoria en lyskugle på nattehimlen og hørte et højt bom, som senere blev bekræftet af Australiens rumagentur at være rumaffald fra en russisk Soyuz-2 raket.

Beboerne i Doreen, en forstad til Melbourne, blev overrasket over en pludselig eksplosionslignende lyd, der opstod omkring klokken 9 onsdag. Videoer optaget af beboere viste et lysudbrud efterfulgt af en høj støj, der lignede en eksplosion. Spekulationer opstod på sociale medieplatforme, da beboerne delte deres erfaringer og satte spørgsmålstegn ved årsagen til den massive eksplosion.

Mens myndighederne endnu ikke har givet en forklaring, foreslog Dr. Gail Isles, en videnskabsekspert fra RMIT University, at lyden kunne tilskrives en meteor, der trænger ind i Jordens atmosfære. Hun kædede det sammen med det igangværende Perseid-meteorregn, som skal nå sit højdepunkt i den kommende weekend. Dr. Isles erkendte dog også muligheden for, at bommen kan være forårsaget af et fragment fra en navigationssatellitraket, der blev opsendt fra Ruslands Plesetsk Cosmodrome.

Det er ikke første gang, at en sådan hændelse har fundet sted i Victoria. Ved en tidligere hændelse i august oplevede beboerne en lyskugle passere gennem nattehimlen ledsaget af et højt bom. Det blev senere bekræftet af Australiens rumagentur, at begivenheden var forårsaget af rumaffald fra en russisk Soyuz-2-raket, der igen kom ind i Jordens atmosfære.

