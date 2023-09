De mystiske blink i Venus skyer kan være meteorer, der brænder op

Forskere har længe undret sig over de mystiske lysglimt, der af og til oplyser Venus skyer. Tidligere antaget at være lyn, foreslår en ny undersøgelse offentliggjort i Journal of Geophysical Research: Planets en alternativ forklaring. Undersøgelsen foreslår, at disse gådefulde lys i virkeligheden er meteorer, der brænder op i Venus' atmosfære.

Selvom NASA tidligere havde foreslået, at Venus kunne have mere lyn end Jorden, bemærker undersøgelsen, at tilstedeværelsen af ​​lyn på Venus stadig er et emne for debat. Lyn på Jorden overvåges ved at detektere naturlige radiobølger, og tidligere missioner til Venus opdagede signaler, der menes at være lyn. Nyere missioner som NASAs Cassini og Parker Solar formåede dog ikke at finde radiosignaler fra lyn.

I stedet for lyn spekulerer forskere nu i, at de blink, der observeres i Venus' hvirvlende skyer, kan være resultatet af meteorer, der er gået i opløsning i planetens fjendtlige atmosfære. Venus har et utroligt barskt miljø med ekstreme temperaturer og en tyk, giftig atmosfære fyldt med superkritisk kuldioxid og svovlsyreskyer.

Ved at tælle antallet af blink observeret ved Steward Observatory og Japans Akatsuki orbiter anslog forskere, at der forekommer mellem 10,000 og 100,000 blink årligt. Forskerne foreslår, at disse glimt ligner potentielle meteorangreb. Den unikke sammensætning af Venus' atmosfære kan få ildkugler fra disse påvirkninger til at brænde kraftigt nok til at blive opdaget.

At forstå disse fænomener er afgørende for planlægningen af ​​fremtidige missioner til Venus, især i lyset af nyere beviser, der tyder på mulig vulkansk aktivitet på planetens overflade. Hvis lynnedslag er en bekymring, ville beskyttelse være nødvendig for sonder, der forsøger at lande på Venus, eller dem, der flyder i dens tætte atmosfære i en længere periode.

Afslutningsvis giver opdagelsen af, at de mystiske glimt i Venus skyer kan være meteorer, der brænder op, værdifuld indsigt til fremtidige missioner til planeten. Mens tilstedeværelsen af ​​lyn forbliver usikker, giver muligheden for meteorer alternative forklaringer på disse spændende fænomener.

kilder:

– Journal of Geophysical Research: Planeter