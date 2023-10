Mystisk eksplosion af radiobølger fundet for 8 milliarder år siden

Astronomer har gjort en spændende opdagelse ved at opdage en hurtig radioburst (FRB), der har rejst hele 8 milliarder år for at nå Jorden. FRB'er er intense udbrud af radiobølger, der varer i blot millisekunder, og deres oprindelse forbliver ukendt. Siden den første FRB blev opdaget i 2007, har videnskabsmænd observeret hundredvis af disse kosmiske glimt, der stammer fra forskellige punkter i universet.

Det seneste udbrud, kaldet FRB 20220610A, varede mindre end et millisekund, men frigav den ækvivalente energi af vores sols emissioner over 30 år. Dette udbrud er en af ​​de fjerneste og mest energiske FRB'er, der nogensinde er observeret. Hurtige radioudbrud er dog udfordrende at studere på grund af deres korte varighed.

Ved hjælp af ASKAP-arrayet af radioteleskoper i Australien var forskere i stand til at lokalisere den nøjagtige placering af udbruddet. Udbruddet blev sporet tilbage til en gruppe af fusionerende galakser, der stemmer overens med teorien om, at FRB'er kan være forbundet med magnetarer eller meget energiske objekter som følge af stjerneeksplosioner.

Forskere mener, at undersøgelse af hurtige radioudbrud kan give en unik metode til at måle stoffet mellem galakser, som forbliver ubegrundet. Nuværende skøn over universets masse stemmer ikke overens, hvilket tyder på, at der mangler stof. Det ioniserede materiale detekteret af hurtige radioudbrud kan hjælpe med at måle mængden af ​​ting mellem galakser og kaste lys over dette manglende stof.

Denne metode til at bruge hurtige radioudbrud til at opdage manglende stof blev oprindeligt foreslået af den australske astronom Jean-Pierre Macquart i 2020. Målingerne i denne undersøgelse bekræfter "Macquart-relationen", som viser, at jo længere væk et hurtigt radioudbrud er, mere diffus gas afslører den mellem galakser.

Indtil videre er næsten 50 hurtige radioudbrud blevet sporet til deres oprindelsespunkter, hvoraf omkring halvdelen er opdaget ved hjælp af ASKAP-teleskopet. Forskere håber på, at fremtidige radioteleskoper under konstruktion vil muliggøre detektering af tusindvis flere hurtige radioudbrud, hvilket hjælper os med bedre at forstå universets struktur.

Studiet af hurtige radioudbrud giver ikke kun indsigt i disse kosmiske fænomener, men åbner også for nye muligheder for at besvare store spørgsmål om kosmologi.

