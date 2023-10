Elon Musk forudsiger ubemandet mission til Mars inden for 4 år

Milliardæren og SpaceX-grundlæggeren Elon Musk har annonceret sin forudsigelse om, at Starship kan foretage en ubemandet mission til Mars inden for de næste tre til fire år. Musk fremsatte denne erklæring under en hovedtale på den internationale astronautiske kongres, som fandt sted i Baku, Aserbajdsjan via videokonferencer.

På trods af de seneste udfordringer, som SpaceX's Starship-program står over for, udtrykte Musk optimisme omkring den kommende testflyvning af det massive genanvendelige raketsystem. Han nævnte, at der er en anstændig chance for succes for testlandingen på Mars inden for de næste fire år. Musk delte sine tanker med Clay Mowry, præsidenten for International Astronautical Federation.

Starship-programmet blev undersøgt af den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) efter dets første og eneste opsendelse, som fandt sted den 20. april. Selvom opsendelsen resulterede i en eksplosion og manglende kredsløb, anså SpaceX det for vellykket på grund af de værdifulde data erhvervet under testflyvningen.

FAA indførte et hold på SpaceX's opsendelser og udløste en undersøgelse, hvilket førte til en liste med 63 korrigerende handlinger. Disse handlinger omfatter redesign af køretøjets hardware, lancering af modifikationer af affyringsramper for at øge robustheden, øgede designprocesgennemgange, yderligere analyse og test af sikkerhedssystemer og anvendelse af strengere ændringskontrolpraksis.

SpaceX har arbejdet aktivt på at implementere disse korrigerende handlinger. Virksomheden har foretaget over 1,000 ændringer af stjerneskibet, inklusive designet af selve rumfartøjet. En væsentlig forbedring er den planlagte tænding af motorerne i andet trin, mens de stadig er fastgjort til boosteren under den anden flyvning.

Musk understregede effektiviteten af ​​denne tilgang fra et fysisk synspunkt, og udtalte, at det involverer sprængning af toppen af ​​boosteren med anden-trins motorer. Med adskillige opdateringer og forbedringer ved at blive implementeret, er Elon Musk fortsat sikker på Starship's evne til at nå Mars i den nærmeste fremtid.

