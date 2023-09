NASA afslutter Mars ilt-genererende eksperiment

NASA har for nylig annonceret konklusionen på Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), et eksperiment designet til at udvinde ilt fra atmosfæren på Mars. MOXIE, skabt af ingeniører og videnskabsmænd fra MIT, er blevet kørt 16 gange i løbet af sin tid på den røde planet og producerede i alt 122 gram ilt. Dens højeste produktionshastighed var 12 gram i timen, hvilket oversteg NASAs oprindelige mål. På trods af dens succes er der dog ingen planer om en MOXIE 2.0.

Processen anvendt af MOXIE involverede filtrering af indgående luft for at fjerne støv og derefter komprimering og opvarmning til 800°C (1,470°F). Ved denne temperatur kunne ilt udvindes fra kuldioxiden i Mars atmosfære. Den ekstraherede ilt blev derefter testet, før den blev frigivet tilbage til atmosfæren. Det tog to timer at varme enheden op, før ekstraktionsprocessen kunne begynde.

MOXIE var en unik tilføjelse til Perseverance-roveren, da den havde til formål at støtte menneskelig udforskning på Mars. Det viste, at det er muligt for en besætning at overleve på Mars og vende hjem ved hjælp af ressourcer, der er tilgængelige på overfladen. Begrebet in-situ ressourceudnyttelse (ISRU) er et emne af stor interesse hos NASA og dets partnere, da de udforsker mulighederne for længerevarende missioner.

Den ilt, der genereres af MOXIE, har forskellige potentielle anvendelser, hvor den vigtigste er dens anvendelse som drivmiddel til raketter. Der vil dog være behov for betydelige mængder til dette formål. På trods af eksperimentets succes og den viden, der er opnået fra det, er der i øjeblikket ingen planer om at udvikle en MOXIE 2.0. I stedet vil NASA's næste skridt involvere udvikling af et fuldskala-system, der inkluderer en iltgenerator, der ligner MOXIE, samt en metode til at gøre og opbevare den genererede ilt.

Kilde: NASA