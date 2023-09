Parasit kontrollerer myrernes adfærd med temperaturkontakt

Forskere ved Københavns Universitet har opdaget, at lancetleverslyngen, en parasitisk orm, der inficerer myrer, har en unik tænd/sluk-knap, der ændrer værtens adfærd. Kontakten aktiveres af temperatur, hvor parasitormen kun manipulerer myrens adfærd, når temperaturen er lav. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Behavioral Ecology, kaster lys over det komplekse forhold mellem parasitter og deres værter.

Parasitter, der kontrollerer og manipulerer deres værters adfærd, er velkendte i naturen. Cordyceps, en familie af zombificerende parasitsvampe, er et godt eksempel. Disse svampe inficerer forskellige insektarter, ændrer deres adfærd og fører i sidste ende til deres egen reproduktion. Lancetleverslyngen har en lignende evne til at manipulere sin vært, men denne nye forskning afslører vigtigheden af ​​temperatur for at aktivere denne adfærd.

Når leversnæk inficerer myrer, gemmer de fleste af dem sig i myrens mave, beskyttet af en kapsel. Et leverflåd sætter sig fast på myrens hjerne og tvinger myren til at klemme sine mandibler oven på et græsstrå. Dette placerer myren på en måde, der gør den mere tilbøjelig til at blive spist af græssende pattedyr. Den beskyttende kapsel opløses inde i den nye værts tarme, og leversnækerne kommer til leveren. Lykken, der er knyttet til myrens hjerne, ofrer sig selv, hvilket gavner de andre parasitter.

De overlevende leverflager lever af værtens blod, bliver voksne og lægger æg. Disse æg udskilles i værtens afføring, som fortæres af snegle. Sneglene hoster derefter larveflues op sammen med slim, tiltrækker myrer, der indtager larverne, og fortsætter cyklussen.

Tidligere laboratorieundersøgelser af en af ​​forskerne, Brian Lund Fredensborg, havde vist, at inficerede myrer var mindre tilbøjelige til at bide et blad under varmere temperaturer. For yderligere at undersøge dette observerede forskerne inficerede myrer i naturen, mens de overvågede temperatur og luftfugtighed. Resultaterne bekræftede laboratoriefundene, som viste, at inficerede myrer var mere tilbøjelige til at binde sig til toppen af ​​græsstrå i køligere temperaturer og frigive deres bid, når temperaturerne steg.

At forstå, hvordan parasitter manipulerer deres værter, er afgørende for at forstå biodiversiteten og de indviklede forhold mellem arter. Denne forskning fremhæver betydningen af ​​temperatur for at udløse sådanne manipulationer og giver ny indsigt i parasitiserede myres adfærd i deres naturlige levesteder.

Definitioner:

– Lancet-leverslyng: En parasitisk orm, der inficerer forskellige værter, herunder snegle, myrer og græssende pattedyr.

– Parasitisme: Et forhold mellem to organismer, hvor den ene gavner på bekostning af den anden.

– Behavioural Ecology: Et videnskabeligt tidsskrift, der udgiver forskning i dyrs adfærd i forhold til deres miljø.

Kilde: Københavns Universitet