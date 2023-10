Gammel planetesimal formation afsløret ved undersøgelse af Kuiper-bælteobjekt Arrokoth

En ny undersøgelse ledet af Dr. Alan Stern, Planetary Scientist og Associate Vice President ved Southwest Research Institute (SwRI), tyder på, at de store højstrukturer på Kuiper Belt-objektet Arrokoth, som blev nøje observeret af NASAs New Horizons-rumfartøj i 2019, kan deler en fælles oprindelse. Disse "byggeklodser" af Arrokoth kunne give værdifuld indsigt i planetesimale formationsmodeller. Undersøgelsens resultater blev præsenteret på American Astronomical Society's 55. årlige møde i Division for Planetary Sciences.

Undersøgelsen identificerede 12 høje på Arrokoths større lap, Wenu, der udviser lignende form, størrelse, farve og reflektivitet. Derudover blev yderligere tre høje foreløbigt identificeret på objektets mindre lap, Weeyo. Dr. Will Grundy, medforsker i New Horizons-missionen, sammenlignede udseendet af Arrokoth med en hindbær bestående af mindre underenheder.

Baseret på disse observationer understøtter undersøgelsen streaming-ustabilitetsmodellen for planetesimal dannelse. Modellen antyder, at objekter i soltågen forsigtigt akkumuleres for at danne større strukturer gennem gravitationssammenbrud med kollisionshastigheder på kun et par miles i timen. Lighederne fundet i Arrokoths højstrukturer giver ny indsigt i dannelsesprocessen, hvilket rejser spørgsmål om den foretrukne størrelse af disse byggesten.

Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af ​​yderligere udforskning af andre uberørte planetesimaler for at øge forståelsen af ​​tilvækstprocesser i det gamle solsystem. Fremtidige missioner, såsom NASA's Lucy-mission og ESA's kometinterceptor, kan støde på lignende objekter, der kan bidrage til udviklingen af ​​planetesimale dannelsesteorier.

Undersøgelsen, offentliggjort i Planetary Science Journal, blev udført i samarbejde med forskere fra Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory og Lowell Observatory.

kilder:

– Stern, A., White, O., Grundy, W., Keeney, B., Hofgartner, J., Nesvorný, D., McKinnon, W., Richardson, D., Marohnic, J., Verbiscer, A. , Benecchi, S., Schenk, P., & Moore, J. (2023). "Egenskaberne og oprindelsen af ​​Kuiper Bælt Objekt Arrokoths store høje." The Planetary Science Journal.

– NASA.